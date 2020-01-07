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Стартовал республиканский творческий конкурс «Отцовство» на лучшую публикацию об отцовстве

08.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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С целью привлечения внимания общественности к проблемам отцовства, социальной безотцовщины, роли отца в семье и воспитании детей, а также формировании личности ребенка, активизации работы журналистов, направленной на организацию широкого обсуждения темы активного отцовства в средствах массовой информации, социально-просветительские учреждения «Отцовство» и «Семейный центр «Папа может», а также ОО «Совет отцов» города Минска при поддержке Министерства информации Республики Беларусь проводят республиканский творческий конкурс «Отцовство» на лучшую публикацию об отцовстве.

В рамках конкурса рассматриваются материалы в различных жанрах: очерк, интервью, статья, телевизионная и радиопередача, а также циклы публикаций и передач, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года в соответствии с номинациями конкурса.

Ознакомиться с положением и номинациями конкурса, а также подать заявку на участие можно, пройдя по ссылке: https:/otcovstvo.bv/news/142-respublikanskii-tvorcheskii-konkurs-ottsovstvo.


Пинский горисполком

 
Теги: Минск
 
 
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С целью привлечения внимания общественности к проблемам отцовства, социальной безотцовщины, роли отца в семье и воспитании детей, а также формировании личности...
 
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