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В Польше упростили правила трудоустройства для иностранных врачей. Что изменится
Источник материала: Tut.by
Польский Совет министров принял изменения в закон о врачах и стоматологах, которые
В частности, принятый законопроект предусматривает новый способ проверки знаний для тех, кто получил диплом за пределами Евросоюза. Для таких специалистов вводится медицинский или медико-стоматологический проверочный экзамен, прохождение которого дает право заниматься медицинской деятельностью (но не научной или образовательной). Ранее польские власти
Также после сдачи этого экзамена специалист, получивший медицинский диплом за пределами ЕС, получит право работать только в конкретном медицинском учреждении и в течение определенного времени.
Некоторые изменения касаются врачей и стоматологов, получивших образование в Польше. Для них предусмотрен более быстрый путь подтверждения профессиональной квалификации — а именно, более быстрая сдача заключительных профессиональных экзаменов. Также в стране появится дополнительный национальный модульный экзамен, который можно будет сдать после завершения модуля базовой специализации или после второго года специализации по одному модулю. Он не обязателен, но откроет для врача больше возможностей, в том числе более высокую зарплату в перспективе. Есть и другие нововведения: например, у медиков появится доступ к списку медучреждений, где выделяется дополнительное финансирование для оплаты труда, а свободные месте для получения специализированного образования будут распределяться централизованно.
Ранее в Минздраве Польши
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Изменения вступят в силу с 1 апреля 2020 года.
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