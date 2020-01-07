ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздники не пошли на пользу: белорусский рубль рекордно просел

08.01.2020 14:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стоимость валютной корзины подскочила на 0,37% до максимума за 700(!) дней из-за сильного укрепления российской валюты.

Курс доллара вырос на 0,0040 BYN до 2,1138 BYN/USD. Это максимальное значение за 28 дней. С начала года курс доллара вырос на 0,0053 BYN.

Кус евро снизился всего на 0,0021 BYN до 2,3547 BYN/EUR. Однако потери с начала января уже составили 0,0090 BYN.

Напомним, что на последних торгах 2019 года курс евровалюты оказался на максимуме за 209 дней.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0210 BYN до 3,4205 BYN/100 RUB. Это максимальное значение с 22 марта 2018 года.

Итоги 2019 года на валютном рынке Беларуси

USD −0,0513 BYN (−2,38%);
EUR −0,1097 BYN (−4,44%);
100 RUB +0,2854 BYN (+9,17%);

корзина валют +2,8%.


Московская биржа

Центробанк России сегодня ещё отдыхает. Завтра у него первый рабочий день в 2020 году. Это означает, что официальные курсы валют до 9 января включительно не изменятся.

Московская биржа уже начала работу. Первые торги были проведены 3 января 2020. Доллар начал биржевой год с 61,82 российских рублей, а евро с 69,06 российских рублей. К завершению первых торгов доллар подорожал до 62,0922 RUB, а евро до 69,3056 RUB.

Сегодня утром на бирже доллар опустился до 61,79 RUB, а к 13:30 он подорожал до 61,97 RUB. Курс евро в начале торгов находился на отметке 68,90 RUB, а к 13:30 он поднялся к 68,98 RUB.

Итоги 2019 года на валютном рынке России

Последние торги на бирже в Москве закрылись для доллара и евро на уровнях 61,9863 и 69,4200 российских рублей соответственно.

За минувший год официальный курс доллара ЦБ РФ обвалился с 69,4706 RUB/USD, до 61,9057 RUB/USD (−10,89%).

Официальный курс евро за этот же период рухнул с 79,4605 RUB/EUR до 69,3406 RUB/EUR. Евровалюта обесценилась (−12,74%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость валютной корзины подскочила на 0,37% до максимума за 700(!) дней из-за сильного укрепления российской валюты.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Если надо, сделаем пробег под вас». Что предлагает рынок подержанных, но дорогих универсалов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика