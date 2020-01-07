ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Академия наук составила топ-10 результатов работы белорусских ученых за прошлый год

08.01.2020 14:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Академия наук составила топ-10 результатов работы белорусских ученых за прошлый год

фото: gorodvitebsk.by

Квантовые вычисления, трансплантация стволовых клеток, концепция истории белорусской государственности, влияние мобильного излучения на крыс, выявление пальмового масла в продуктах, борьба с опухолями. В каких еще областях отличились ученые?

Первое место в топ-10 достижений ученых Беларуси за прошлый год досталось Дмитрию Хорошко, кандидату физико-математических наук, за установление меры квантованности оптических полей, количественно определяющей вклад квантовых флуктуаций в энтропию поля; полученные результаты важны для квантовых вычислений, криптографии и метрологии.

Второе место разделили Евгений Луценко, Николай Ржеуцкий и Алексей Войнилович за разработку технологии высокотемпературной молекулярно-пучковой эпитаксии слоев нитрида алюминия и нитрида алюминия-галлия в гетероструктурах на подложках сапфира и карбида кремния для создания транзисторной основы отечественной СВЧ и силовой электроники.

Третье место присуждено Владимиру Агабекову, Станиславу Третьяку, Виктории Куликовской, Ксении Гилевской и Александру Красковскому за создание биосовместимых пористых материалов на пектинах с заданными физико-химическими свойствами и регулируемой скоростью биодеградации для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток.

Елена Калиниченко и Александр Фарина отмечены за установление ингибирующей активности производных 4-(аминометил)бензамида по отношению ряда онкозначимых протеинкиназ и их способности к подавлению роста опухолевых клеток для создания нового поколения оригинальных лекарственных средств.

Ирина Данилович – за установление текущих и долгосрочных трансформаций гидротермического режима в западной части Восточно-европейской равнины в связи с глобальными изменениями климата.

Екатерина Слобожанина, Александр Тамашевский и Юлия Гармаза - за разработку высокочувствительного метода распознавания патологических клеток человека с использованием биосенсоров на основе фотонных наноструктур оксида цинка для диагностики онкогематологических заболеваний.

Валерий Домбровский и  Марина Дмитренок - за исследование генетической истории большого подорлика: критическое падение численности вида в послеледниковый период на территории Европы является следствием воздействия неблагоприятных факторов среды и не связано с сокращением генофонда.

Наталья Чуешова, Игорь Чешик, Франтишек Висмонт - за проведение уникального эксперимента и выявление устойчивой зависимости репродуктивной способности крыс-самцов и их многочисленных последующих поколений от электромагнитного излучения мобильных устройств.

Вячеслав Данилович, Александр Коваленя, Валентин Голубев, Вадим Лакиза, Ольга Левко и Николай Смехович - за разработку оригинальной концепции истории белорусской государственности, которая базируется на преемственности первых и последующих древних поселений, а также исторических этнических и полиэтнических образований на территории современной Беларуси с новейшими периодами и структурными образованиями белорусской государственности.

Елена Моргунова, Зенон Ловкис и Ирина Почицкая - за установление маркеров присутствия в пищевых продуктах пальмового масла и его фракций, позволяющих обеспечить безопасность и качество продуктов питания.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квантовые вычисления, трансплантация стволовых клеток, концепция истории белорусской государственности, влияние мобильного излучения на крыс, выявление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздники не пошли на пользу: белорусский рубль рекордно просел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика