Академия наук составила топ-10 результатов работы белорусских ученых за прошлый год

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Квантовые вычисления, трансплантация стволовых клеток, концепция истории белорусской государственности, влияние мобильного излучения на крыс, выявление пальмового масла в продуктах, борьба с опухолями. В каких еще областях отличились ученые?

Первое место в топ-10 достижений ученых Беларуси за прошлый год досталось Дмитрию Хорошко, кандидату физико-математических наук, за установление меры квантованности оптических полей, количественно определяющей вклад квантовых флуктуаций в энтропию поля; полученные результаты важны для квантовых вычислений, криптографии и метрологии.

Второе место разделили Евгений Луценко, Николай Ржеуцкий и Алексей Войнилович за разработку технологии высокотемпературной молекулярно-пучковой эпитаксии слоев нитрида алюминия и нитрида алюминия-галлия в гетероструктурах на подложках сапфира и карбида кремния для создания транзисторной основы отечественной СВЧ и силовой электроники.

Третье место присуждено Владимиру Агабекову, Станиславу Третьяку, Виктории Куликовской, Ксении Гилевской и Александру Красковскому за создание биосовместимых пористых материалов на пектинах с заданными физико-химическими свойствами и регулируемой скоростью биодеградации для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток.

Елена Калиниченко и Александр Фарина отмечены за установление ингибирующей активности производных 4-(аминометил)бензамида по отношению ряда онкозначимых протеинкиназ и их способности к подавлению роста опухолевых клеток для создания нового поколения оригинальных лекарственных средств.

Ирина Данилович – за установление текущих и долгосрочных трансформаций гидротермического режима в западной части Восточно-европейской равнины в связи с глобальными изменениями климата.

Екатерина Слобожанина, Александр Тамашевский и Юлия Гармаза - за разработку высокочувствительного метода распознавания патологических клеток человека с использованием биосенсоров на основе фотонных наноструктур оксида цинка для диагностики онкогематологических заболеваний.

Валерий Домбровский и Марина Дмитренок - за исследование генетической истории большого подорлика: критическое падение численности вида в послеледниковый период на территории Европы является следствием воздействия неблагоприятных факторов среды и не связано с сокращением генофонда.

Наталья Чуешова, Игорь Чешик, Франтишек Висмонт - за проведение уникального эксперимента и выявление устойчивой зависимости репродуктивной способности крыс-самцов и их многочисленных последующих поколений от электромагнитного излучения мобильных устройств.

Вячеслав Данилович, Александр Коваленя, Валентин Голубев, Вадим Лакиза, Ольга Левко и Николай Смехович - за разработку оригинальной концепции истории белорусской государственности, которая базируется на преемственности первых и последующих древних поселений, а также исторических этнических и полиэтнических образований на территории современной Беларуси с новейшими периодами и структурными образованиями белорусской государственности.

Елена Моргунова, Зенон Ловкис и Ирина Почицкая - за установление маркеров присутствия в пищевых продуктах пальмового масла и его фракций, позволяющих обеспечить безопасность и качество продуктов питания.