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Горецкие страховщики занимаются благотворительностью

08.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Представительство Белгосстраха по Горецкому району ежегодно принимает участие в новогодней благотворительной акции «Наши дети». В этом году работники страховой компании посетили детей в деревне Никулино.

 

Горецкие страховщики занимаются благотворительностью

 

Здесь живут три замечательных мальчика — Станислав, Денис и Артем Романовы, которые остались без попечения родителей. Страховщики поздравили ребят с праздником, вручили памятные и сладкие подарки.

На новогоднем представлении, у елки, ребята загадали свои самые заветные желания. Пусть они обязательно исполнятся!

 

Галина Кожевникова


 
 
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  Представительство Белгосстраха по Горецкому району ежегодно принимает участие в новогодней благотворительной акции «Наши дети». В этом году работники...
 
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