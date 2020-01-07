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Горецкие страховщики занимаются благотворительностью
08.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Представительство Белгосстраха по Горецкому району ежегодно принимает участие в новогодней благотворительной акции «Наши дети». В этом году работники страховой компании посетили детей в деревне Никулино.
Здесь живут три замечательных мальчика — Станислав, Денис и Артем Романовы, которые остались без попечения родителей. Страховщики поздравили ребят с праздником, вручили памятные и сладкие подарки.
На новогоднем представлении, у елки, ребята загадали свои самые заветные желания. Пусть они обязательно исполнятся!
Галина Кожевникова
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Представительство Белгосстраха по Горецкому району ежегодно принимает участие в новогодней благотворительной акции «Наши дети». В этом году работники...
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