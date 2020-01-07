Горецкие страховщики занимаются благотворительностью

Источник материала: Горецкий вестник

Представительство Белгосстраха по Горецкому району ежегодно принимает участие в новогодней благотворительной акции «Наши дети». В этом году работники страховой компании посетили детей в деревне Никулино.





Здесь живут три замечательных мальчика — Станислав, Денис и Артем Романовы, которые остались без попечения родителей. Страховщики поздравили ребят с праздником, вручили памятные и сладкие подарки.

На новогоднем представлении, у елки, ребята загадали свои самые заветные желания. Пусть они обязательно исполнятся!

Галина Кожевникова