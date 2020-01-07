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Самолеты "Белавиа" планируют временно облетать Иран и Ирак

08.01.2020 14:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Самолеты "Белавиа" планируют временно облетать Иран и Ирак
globallookpress.com

Самолеты "Белавиа" из-за крушения украинского самолета в Тегеране будут временно облетать Иран и Ирак. Запрет на полеты над воздушным пространством этих государств принял Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Об этом сообщил директор департамента Артем Сикорский.

Самолеты "Белавиа" планируют временно облетать Иран и Ирак В Иране назвали предварительную причину катастрофы украинского самолета

"Запрет будет действовать до снятия всех вопросов безопасности", - добавил он. В пресс-службе "Белавиа" в свою очередь уточнили, что единственное направление, при котором самолеты компании проходят над территорией Ирана и Ирака, это Минск - Дубай. Это чартерный рейс, который выполняется один раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января.

Как сообщалось, сегодня утром вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing 737. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По информации иранских СМИ, большинство погибших были гражданами Ирана, но на борту были также и иностранцы.

Вероятной причиной катастрофы, по данным Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана, является возгорание двигателя.

После трагедии в СМИ появилась информация о том, что до выяснения причин авиакатастрофы Украина прекращает полеты над Ираном. Многие крупные авиакомпании также приняли решение исключить полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Запрет на полеты над воздушным пространством этих государств принял Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.
 
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