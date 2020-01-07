Исследование: проблемы с поставками энергоносителей сопадают с избирательными кампаниями

Нефть в обмен на все ». Периоды смягчения условий поставок сменяются периодами их ужесточения. Такой вывод делают аналитики ИПМ в исследовании «».





"Этот цикл поразительно совпадает с белорусским электоральным циклом, что делает экономику особенно уязвимой к резким изменениям условий торговли энергоносителями.





Например, если в нынешнем году ситуация будет развиваться по сценарию 2010 г., то нас может ожидать спад ВВП из-за падения объемов переработки нефти и экспорта нефтепродуктов", - отмечается в исследовании.









Аналитики ИПМ также отмечают, что наша страна подошла к ситуации, когда определенность от наличия долгосрочных контрактов на поставку российских нефти и газа, пусть даже по рыночным ценам, оказывается более ценной для компаний и населения, чем краткосрочные льготы, обуславливаемые политическими требованиями.





"Это сэкономит уйму времени высших должностных лиц и обычных госслужащих, которое сейчас уходит на переговоры и постоянную работу над документами, смысл которых в том, чтобы быть непринятыми", - убеждены авторы исследования.