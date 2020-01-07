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Исследование: проблемы с поставками энергоносителей сопадают с избирательными кампаниями
Источник материала: Партизан
Если оставить за скобками нынешние цели российской стороны, то история взаимоотношений РФ и Беларуси в энергетической сфере — это циклический процесс с отрицательным трендом.
Периоды смягчения условий поставок сменяются периодами их ужесточения. Такой вывод делают аналитики ИПМ в исследовании «
"Этот цикл поразительно совпадает с белорусским электоральным циклом, что делает экономику особенно уязвимой к резким изменениям условий торговли энергоносителями.
Например, если в нынешнем году ситуация будет развиваться по сценарию 2010 г., то нас может ожидать спад ВВП из-за падения объемов переработки нефти и экспорта нефтепродуктов", - отмечается в исследовании.
Аналитики ИПМ также отмечают, что наша страна подошла к ситуации, когда определенность от наличия долгосрочных контрактов на поставку российских нефти и газа, пусть даже по рыночным ценам, оказывается более ценной для компаний и населения, чем краткосрочные льготы, обуславливаемые политическими требованиями.
"Это сэкономит уйму времени высших должностных лиц и обычных госслужащих, которое сейчас уходит на переговоры и постоянную работу над документами, смысл которых в том, чтобы быть непринятыми", - убеждены авторы исследования.
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Если оставить за скобками нынешние цели российской стороны, то история взаимоотношений РФ и Беларуси в энергетической сфере — это циклический процесс с...
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