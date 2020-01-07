Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год

Источник материала: Полесская правда



Стал известен график приёма граждан по личным вопросам руководством ЖКХ г. Пинска, сообщает официальный сайт ЖКХ г. Пинска :

Ф.И.О., должность Телефон, адрес Дни и время приема Замещающие во время отсутствия И.о. генерального директора Рыбак Ю.А. тел. 33-85-33, ул. Интернациональная, 63, каб. № 27 1-я среда месяца (с 8.00 до 13.00);

3-й четверг месяца (с 16.00 до 20.00) Главный инженер Пиловец А.В. Главный инженер Пиловец А.В. тел. 33-22-52, ул. Интернациональная, 63, каб. № 26 3-я среда месяца (с 8.00 до 13.00);

4-й четверг месяца (с 16.00 до 20.00). Начальник ПТО Франчук В.А. Заместитель генерального директора по благоустройству Рыбак Ю.А. тел. 33-85-33, ул. Интернациональная, 63, каб. № 27 1-й вторник месяца (с 8.00 до 10.00) Начальник участка по содержанию объектов благоустройства Домнич В.А. Заместитель генерального директора по саночистке Сороченко В.Л. тел. 32-66-92, ул. Интернациональная, 63, каб. № 8 2-й вторник месяца (с 8.00 до 13.00) Начальник участка по вывозу и захоронению ТКО Зырко И.П.

Также утвержден график выездных приемов руководством ЖКХ г. Пинска на текущий год:

Ф.И.О., должность Дата проведения приема Место проведения приема Замещающие во время отсутствия И.о. генерального директора Рыбак Ю.А. 8 января «Пинскводоканал», ул. Интернациональная, 61 Главный инженер Пиловец А.В. 13 мая ЖЭС № 4 9 сентября ЖЭС № 6 Главный инженер Пиловец А.В. 12 февраля ЖРЭУ г. Пинска, ул. Интернациональная, 59 Начальник ПТО Франчук В.А. 10 июня ЖЭС № 5 14 октября ЖЭС № 2 Заместитель генерального директора по благоустройству Рыбак Ю.А. 11 марта ЖЭС № 1 Начальник участка по содержанию объектов благоустройства Домнич В.А. 8 июля ЖЭС № 3 11 ноября ЖЭС № 7 Заместитель генерального директора по саночистке Сороченко В.Л. 8 апреля ЖЭС № 2 Начальник участка по вывозу и захоронению ТКО Зырко И.П.

Время проведения приема: 2-я среда каждого месяца с 16.00 до 20.00. Предварительная запись на прием и консультирование осуществляется секретарем приемной по тел. 65-32-64.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях

и будьте всегда в курсе событий