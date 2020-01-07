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Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год
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Источник материала:
Полесская правда
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Стал известен график приёма граждан по личным вопросам руководством ЖКХ г. Пинска, сообщает официальный сайт ЖКХ г. Пинска:
|Ф.И.О., должность
|Телефон, адрес
|Дни и время приема
|Замещающие во время отсутствия
|И.о. генерального директора Рыбак Ю.А.
|тел. 33-85-33, ул. Интернациональная, 63, каб. № 27
|1-я среда месяца (с 8.00 до 13.00);
3-й четверг месяца (с 16.00 до 20.00)
|Главный инженер Пиловец А.В.
|Главный инженер Пиловец А.В.
|тел. 33-22-52, ул. Интернациональная, 63, каб. № 26
|3-я среда месяца (с 8.00 до 13.00);
4-й четверг месяца (с 16.00 до 20.00).
|Начальник ПТО Франчук В.А.
|Заместитель генерального директора по благоустройству Рыбак Ю.А.
|тел. 33-85-33, ул. Интернациональная, 63, каб. № 27
|1-й вторник месяца (с 8.00 до 10.00)
|Начальник участка по содержанию объектов благоустройства Домнич В.А.
|Заместитель генерального директора по саночистке Сороченко В.Л.
|тел. 32-66-92, ул. Интернациональная, 63, каб. № 8
|2-й вторник месяца (с 8.00 до 13.00)
|Начальник участка по вывозу и захоронению ТКО Зырко И.П.
Также утвержден график выездных приемов руководством ЖКХ г. Пинска на текущий год:
|Ф.И.О., должность
|Дата проведения приема
|Место проведения приема
|Замещающие во время отсутствия
|И.о. генерального директора Рыбак Ю.А.
|8 января
|«Пинскводоканал», ул. Интернациональная, 61
|Главный инженер Пиловец А.В.
|13 мая
|ЖЭС № 4
|9 сентября
|ЖЭС № 6
|Главный инженер Пиловец А.В.
|12 февраля
|ЖРЭУ г. Пинска, ул. Интернациональная, 59
|Начальник ПТО Франчук В.А.
|10 июня
|ЖЭС № 5
|14 октября
|ЖЭС № 2
|Заместитель генерального директора по благоустройству Рыбак Ю.А.
|11 марта
|ЖЭС № 1
|Начальник участка по содержанию объектов благоустройства Домнич В.А.
|8 июля
|ЖЭС № 3
|11 ноября
|ЖЭС № 7
|Заместитель генерального директора по саночистке Сороченко В.Л.
|8 апреля
|ЖЭС № 2
|Начальник участка по вывозу и захоронению ТКО Зырко И.П.
Время проведения приема: 2-я среда каждого месяца с 16.00 до 20.00. Предварительная запись на прием и консультирование осуществляется секретарем приемной по тел. 65-32-64.
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> Стал известен график приёма граждан по личным вопросам руководством ЖКХ г. Пинска, сообщает официальный сайт ЖКХ г. Пинска: Ф.И.О., должность Телефон, адрес Дни и...
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