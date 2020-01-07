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Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год

08.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год
Стал известен график приёма граждан по личным вопросам руководством ЖКХ г. Пинска, сообщает официальный сайт ЖКХ г. Пинска:

Ф.И.О., должность Телефон, адрес Дни и время приема Замещающие во время отсутствия
И.о. генерального директора Рыбак Ю.А. тел. 33-85-33, ул. Интернациональная, 63, каб. № 27 1-я среда месяца (с 8.00 до 13.00);
3-й четверг месяца (с 16.00 до 20.00)		 Главный инженер Пиловец А.В.
Главный инженер Пиловец А.В. тел. 33-22-52, ул. Интернациональная, 63, каб. № 26 3-я среда месяца (с 8.00 до 13.00);
4-й четверг месяца (с 16.00 до 20.00).		 Начальник ПТО Франчук В.А.
Заместитель генерального директора по благоустройству Рыбак Ю.А. тел. 33-85-33, ул. Интернациональная, 63, каб. № 27 1-й вторник месяца (с 8.00 до 10.00) Начальник участка по содержанию объектов благоустройства Домнич В.А.
Заместитель генерального директора по саночистке Сороченко В.Л. тел. 32-66-92, ул. Интернациональная, 63, каб. № 8 2-й вторник месяца (с 8.00 до 13.00) Начальник участка по вывозу и захоронению ТКО Зырко И.П.

Также утвержден график выездных приемов руководством ЖКХ г. Пинска на текущий год:

Ф.И.О., должность Дата проведения приема Место проведения приема Замещающие во время отсутствия
И.о. генерального директора Рыбак Ю.А. 8 января «Пинскводоканал», ул. Интернациональная, 61 Главный инженер Пиловец А.В.
13 мая ЖЭС № 4
9 сентября ЖЭС № 6
Главный инженер Пиловец А.В. 12 февраля ЖРЭУ г. Пинска, ул. Интернациональная, 59 Начальник ПТО Франчук В.А.
10 июня ЖЭС № 5
14 октября ЖЭС № 2
Заместитель генерального директора по благоустройству Рыбак Ю.А. 11 марта ЖЭС № 1 Начальник участка по содержанию объектов благоустройства  Домнич В.А.
8 июля ЖЭС № 3
11 ноября ЖЭС № 7
Заместитель генерального директора по саночистке Сороченко В.Л. 8 апреля ЖЭС № 2 Начальник участка по вывозу и захоронению ТКО Зырко И.П.

Время проведения приема: 2-я среда каждого месяца с 16.00 до 20.00. Предварительная запись на прием и консультирование осуществляется секретарем приемной по тел. 65-32-64.

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Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год Опубликован график приёма граждан руководством ЖКХ г. Пинска на 2020 год

 
 
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