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Он попал в десятку лучших Европы. Как Афанасьева сняла один из самых дорогих клипов в Беларуси

08.01.2020 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш клип на песню «Сбудется – не сбудется» считается один из самых дорогих за всю историю белорусского шоу-бизнеса. Вы его в 1995 году сняли, он даже вошёл в десятку лучших клипов Европы. А где на тот момент брали средства?

Он попал в десятку лучших Европы. Как Афанасьева сняла один из самых дорогих клипов в Беларуси

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я больше того скажу: он в Питере занимал где-то год первое место в чарте музыкальном. И меня приглашали на фестивали разного рода – я ездила в Братиславу на «Золотую лиру», потом я ездила в Питер. И все думали, что я рок-певица – должна такая «ирокешница» сейчас выйти. А средства, вот не поверите, я даже не искала. Всё случилось само по себе.

Он попал в десятку лучших Европы. Как Афанасьева сняла один из самых дорогих клипов в Беларуси

Вадим Щеглов:
Так бывает?

Инна Афанасьева:
Да. Ко мне обратилась одна компания помочь в рекламном ролике. Потому что это был 95-ый год – начало таких всяких интересных проектов. И я порекомендовала Игоря Пашкевича. Они сняли ролик, а Игорь сказал, что: «Вы знаете, а Инне надо снять клип!» Где-то около 25 тысяч долларов это стоило. В 1995 год это были бешеные деньги.

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Ваш клип на песню «Сбудется – не сбудется» считается один из...
 
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