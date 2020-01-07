|
Он попал в десятку лучших Европы. Как Афанасьева сняла один из самых дорогих клипов в Беларуси
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Ваш клип на песню «Сбудется – не сбудется» считается один из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)