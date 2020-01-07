Источник материала: Новости Волковыска

Как выйти из новогоднего запоя? Вашему вниманию несколько народных и медицинских советов.

Народные советы

1. Не забывайте, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вспомните, что скоро на работу и скажите себе «Стоп»!

2. Загрузите себя делами. Сделайте дома генеральную уборку, отправьтесь на работу и приведите в порядок свой кабинет. Когда человек занят, он и не думает об алкоголе.

3. Устройте себе эмоциональную встряску. Займитесь спортом. Сходите на каток или отправьтесь в лыжный поход.

4. Купите мятную настойку. Смешайте воду с препаратом в пропорции 20 капель на один стакан. Пить раствор нужно несколько раз в день.

5. Пейте соки, кисломолочные продукты. В целом, во время похмелья рекомендуется обильное питье.

6. Не забывайте про активированный уголь и витамины. Они поддерживают организм в тонусе.

Не все советы одинаково полезны в борьбе с похмельем

На заметку: некоторые врачи ставят под сомнение эти советы. К примеру, медики говорят, что борьба с похмельем с помощью молока или кисломолочных продуктов может привести к еще большей интоксикации.



На сайте одной из частных клиник врач так прокомментировал новогоднее похмелье:



— Вопрос: «Как выйти из запоя после Нового года?» для меня звучит так: «Как лечить руку, если я ее сейчас суну в мясорубку?». Нужно понимать, что если вы 31-го декабря выпили лишнего, то это не запой, и вы можете сами остановиться без всякой помощи. Остановиться — значит не пить дней пять.

Медицинские советы

Тем не менее, не все врачи такие скептики. Многие признают народные средства, к примеру, употребление рассола. Вот, какие советы дает журнал «Провизор» , со ссылкой на целый список медицинской литературы:

Если пьете, пейте культурно и немного!

1. До застолья можно выпить столовую ложку растительного масла, сырое яйцо или антацидные препараты (2-3 таблетки за 15 минут до застолья). Все это замедлит всасывание алкоголя.

2. Больше ешьте во время застолья.

3. Если вы не предприняли меры профилактики, то самый испытанный способ избавиться от похмелья — рассол либо маринад капустный, огуречный, помидорный. Эти продукты снимают депрессию, мышечную слабость и сердечные перебои.

4. Один из самых проверенных методов — принять 2–3 таблетки препаратов калия (Панангина, Аспаркама).

5. Желательно съесть овощной салат, фрукты, выпить горячий бульон или кофе.

6. Если все это не помогает, то пейте лекарства. Для избавления от головной боли воспользуйтесь любым анальгетиком (аспирин, ибупрофеном, парацетамолом). От тошноты спасут препараты с мятой (настойка перечной мяты, мятные таблетки, авиоплант).

В завершении САМЫЙ ВАЖНЫЙ СОВЕТ: не пить много, а если уж пить, то культурно. Помните: бокал вина или одна-другая рюмка водки — это не более чем дополнение к праздничному ужину.