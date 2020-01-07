На фотографиях – малая родина. В кинотеатре «Маладосць» работает фотовыставка, посвященная юбилею района

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

80-летний юбилей наш район отметит 17 января 2020 года. Подготовка к нему идет во всю. Так, например, в кинотеатре «Маладосць» прямо в фойе расположилась фотовыставка «К 80-летию образования Брестской области и Ганцевичского района», посредством которойработники районного краеведческого музея напомнили о самых ярких и запоминающихся событиях Ганцевщины.





– На выставке мы постарались показать историю Ганцевщины с помощью фотографий, вырезок из местной прессы. Еще раз напомнить этапы становления района, рассказать о важных событиях, которые мы переживали вместе с Брестчиной, вспомнить тех, кем сегодня славится Ганцевщина, — сообщила «СП» директор Ганцевичского районного краеведческого музея Наталья Кулеш.

К слову, эта выставка передвижная. За непродолжительное время она успела просветить учащихся и преподавателей городской гимназии, средних школ № 1 и № 3.

Планируется посетить еще и СШ № 2, а также некоторые сельские учреждения образования.





Текст и фото Виктории Павлюченко.

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