Библиотека Ивьевского ГСПЛ третий год подряд в числе победителей республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного воспитания и просвещения»

Источник материала: Ивьевский край





Библиотека Ивьевского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея третий год подряд в числе победителей республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного воспитания и просвещения», который учрежден Белорусской православной церковью с целью совершенствования деятельности церковных и светских библиотек, профессионализации библиотечных кадров, а также активизации работы по воспитанию патриотизма и гражданственности детей и молодежи на основе православных традиций. Соорганизаторами конкурса выступили: Министерство культуры Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь и Национальная библиотека Беларуси.





В конкурсе приняли участие 62 работы от библиотек учреждений образования, подведомственных Министерству образования Республики Беларусь, публичных библиотек Министерства культуры Республики Беларусь, библиотек Белорусской православной Церкви. Были определены победители в четырех номинациях: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи», «История православия родного края», «Семья — наследница нравственных и духовных ценностей», «Патриотическое воспитание на православных традициях». В последней библиотека ГСПЛ заняла второе место среди городских и районных библиотек.

Как рассказала автор работы библиотекарь лицея Татьяна Викторовна Шевчук, в конце минувшего года в Национальной библиотеке прошло пленарное заседание, в рамках которого состоялась церемония награждения участников республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания».

– Это было торжественно, волнительно и очень ответственно, – добавила собеседница, – получить награду из рук епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина. – И, конечно, приятно осознавать, что получена такая высокая оценка профессиональной деятельности.

И. МИХАЙЛОВА.