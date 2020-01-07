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Контрабандные сигареты на 1.5 млн долларов нашли в фуре, которая прибыла из Беларуси

08.01.2020 15:51 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Крупнейшая контрабанда сигарет на 1.5 млн долларов прибыла из Беларуси в Польшу.

Контрабандные сигареты на 1.5 млн долларов нашли в фуре, которая прибыла из Беларуси

432 тысячи пачки сигарет стоимостью 6 млн. злотых обнаружили в пункте пропуска "Корощин" (с белорусской стороны "Козловичи").

Контрабандные сигареты на 1.5 млн долларов нашли в фуре, которая прибыла из Беларуси

Данный случай произошел 25 декабря 2019 года, когда на границе были большие очереди и много работы.

 
 
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  Крупнейшая контрабанда сигарет на 1.5 млн долларов прибыла из Беларуси в Польшу. 432 тысячи пачки сигарет стоимостью 6 млн. злотых обнаружили в пункте пропуска...
 
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