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Контрабандные сигареты на 1.5 млн долларов нашли в фуре, которая прибыла из Беларуси
08.01.2020 15:51 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Крупнейшая контрабанда сигарет на 1.5 млн долларов прибыла из Беларуси в Польшу.
432 тысячи пачки сигарет стоимостью 6 млн. злотых обнаружили в пункте пропуска "Корощин" (с белорусской стороны "Козловичи").
Данный случай произошел 25 декабря 2019 года, когда на границе были большие очереди и много работы.
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