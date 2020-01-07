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Российский клуб расторг контракт с капитаном из-за проблем с алкоголем
Источник материала: Tut.by
1 января исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул клуб «Ростов», занимающий в настоящее время 3-е место в РПЛ. Как сообщалось на сайте клуба, 33-летний защитник и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию. О причинах ухода футболиста тогда ничего не говорилось.
«Мы благодарим футболиста за самоотверженную игру, надежность и желаем Рагнару успехов в дальнейшей карьере», — отметили тогда в пресс-службе. Однако позже "Чемпионат" выяснил
По данным издания, это произошло из-за его проблем с дисциплиной - у исландца были серьезные проблемы с алкоголем. Известно, что защитник принес извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, но этого было недостаточно.
В текущем сезоне Рагнар Сигурдссон принял участие в 13 матчах РПЛ. Защитник сборной Исландии не отметился результативными действиями.
Футболист перешел в «Ростов» из «Фулхэма» в январе 2018 года. Он провел за клуб 53 матча, а с начала нынешнего сезона был капитаном команды. Также регулярно вызывается в сборную Исландии, за которую уже провел 94 матча.
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Рагнар Сигурдссон был капитаном команды.
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