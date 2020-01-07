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Валовое производство молока в Брестской области за два года планируют довести до 2 млн т

08.01.2020 15:51 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в течение 2020-2021 годов валовое производство молока планируется довести до 2 млн т, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

Валовое производство молока в Брестской области за два года планируют довести до 2 млн т

"На ближайшие два года мы ставим перед собой задачу довести поголовье дойного стада до 300 тыс. коров (сейчас 280 тыс.) - примерно 26 голов на 100 га сельхозугодий. Учитывая плодородие земли, структуру сельхозугодий в Брестской области, это оптимальная нагрузка, которая позволит устойчиво обеспечивать кормами поголовье. За 2020-2021 годы планируем довести продуктивность стада до 6,5 тыс. кг удоя на корову. Валовое производство молока при этом достигнет 2 млн т", - сказал первый зампред облсельхозпрода.

По расчетам, такой вал позволит получить дополнительно от реализации молочной продукции Br21 млн прибыли по сравнению с результатом минувшего года. "Это как раз та сумма, которая нам нужна для того, чтобы переоснастить кормоуборочную технику и идти дальше, - заметил Сергей Буткевич. - Учитывая, что подавляющая масса хозяйств живет с молока, это позволит им полностью перейти на самообеспечение в плане финансовых ресурсов. Можно будет вкладывать средства в развитие, не привлекая сторонние источники".

В 2019 году Брестская область первой в республике преодолела важный рубеж в продуктивности дойного стада: удой на корову в среднем составил 6 тыс. 132 кг, это на 370 кг больше, чем в 2018-м. При этом надои в Брестском и Ивановском районах приближаются к 8 тыс. кг молока на корову. А в ОАО "Остромечево" получают от буренки по 10 тыс. кг молока. "Результат очень хороший. Вся работа, которая проводится многие годы, была нацелена на это. Главная задача - производить молока как можно больше, как можно лучшего качества и при меньших затратах", - отметил собеседник.

Всего за прошлый год в области произвели свыше 1,7 млн т молока, темп роста валового производства составил 107%. Ежегодно регион добавляет примерно по 100 тыс. т молока. Это сродни объемам производства среднего района, как, например, Березовского. Высокие темпы в производстве молока демонстрирует Кобринский район (107,7%, плюс 423 кг на корову). В Каменецком районе прибавка на корову составила 681 кг молока. На втором месте Дрогичинский район (569 кг и самые высокие темпы роста), на третьем - Малоритский (прибавка около 500 кг).

 
 
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  В Брестской области в течение 2020-2021 годов валовое производство молока планируется довести до 2 млн т, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель...
 
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