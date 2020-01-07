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Жена может быть спокойна. Мужчина нашёл хитрый способ занять детей во время своего сна

08.01.2020 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина придумал хитрый способ, как занять детей, пока он будет спать, а его супруга отлучится в магазин. Женщина была восхищена идеей мужа. 

Моника Вебер – многодетная мать. Как и все мамы, она сталкивается с различными бытовыми трудностями, которые появляются вместе с детьми. 

Однажды женщине потребовалось отлучиться в магазин, но она не хотела оставлять малышей одних. Как раз в это время домой вернулся её супруг Майкл. Мужчине нужно было поспать после 12 часов работы, поэтому Моника не хотела беспокоить супруга просьбой присмотреть за детьми. 

Жена может быть спокойна. Мужчина нашёл хитрый способ занять детей во время своего сна
Фото: facebook.com/michael.j.weber.37 

Женщина решила взять малышей с собой, но на улице было холодно и шёл снег. Майкл сказал жене, что ей не нужно брать на себя лишнюю нагрузку и тянуть ребят. У мужчины был хитрый план, как отдохнуть и при этом быть уверенным, что дети в это время не устроят в доме беспорядок и не поранят себя. 

Моника подумала, что двое старших ребят разбудят папу, если потребуется. С лёгким волнением Вебер пошла в магазин. Примерно через 20 минут женщина вернулась и обнаружила, что ничего не случилось. Более того, когда Моника вошла в комнату, дети шикнули на неё, чтобы она не шумела, поскольку папа спит. 

Жена может быть спокойна. Мужчина нашёл хитрый способ занять детей во время своего сна
Фото: facebook.com/monica.weber.142892 

Выяснилось, что отец предложил ребятам заняться искусством. Он лёг спать, а дети должны были его нарисовать. Автору лучшего рисунка была обещана награда – шоколад. Женщина почувствовала огромное облегчение. И муж отдыхает, и дети заняты. Позже Моника похвалила Майкла за находчивость. 

Стоит отметить, что не только Майкл умеет находить подход к детям. 

Посмотреть забавные фотографии, на которых запечатлены заботливые отцы, можно здесь

Люди в материале: Моника Вебер, Майкл Вебер, Monica Weber, Michael Weber
 
 
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Мужчина придумал хитрый способ, как занять детей, пока он будет спать, а его супруга отлучится в магазин. Женщина была восхищена идеей мужа.  Моника Вебер –...
 
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