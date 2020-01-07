ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

08.01.2020 15:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деревне Зазерье Пуховичского района после ремонта открыли детско-юношескую школу конного спорта имени Дементьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлять центр начали чуть более года назад. В конюшне поменяли крышу, потолок, ее утеплили, сделали новое освещение. Больше всего изменения коснулись главной площадки – манежа.

Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

Елена Шевченко, директор ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Полностью заменили кровлю, поставили сэндвич-панели, утеплили, поменяли стеклопакеты, сделали новые трибуны, поменяли бортики, поменяли грунт. В общем, привели манеж в такое состояние, что можно проводить соревнования.

Сегодня здесь в 10 группах занимается более 60 детей. Их тренируют 6 первоклассных специалистов. За время существования школа подготовила 124 мастера спорта. Праздник по случаю завершения реконструкции спортшколы украсили ярким представлением.

Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

Дарья Щунекова, воспитанница ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Занимаюсь уже 5 лет, потому что люблю лошадей. Мне очень нравится, потому что они добрые, хорошие животные, которые никогда не предадут и всегда поддержат.

Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

Ульяна Клыс, воспитанница ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Манеж изменился, он стал более красивым, просторным. Мне нравится с лошадьми общаться. Они умеют делать уступки, принимания, вольты. Я уже уверенно чувствую себя в седле.

Сейчас в конюшнях спортивной школы 24 лошади. Тренироваться на них приезжают ребята не только из ближайших населенных пунктов, но и из Минска.

Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

Люди в материале: Елена Шевченко, Дарья Щунекова, Ульяна Клыс
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В деревне Зазерье Пуховичского района после ремонта открыли детско-юношескую школу конного спорта имени Дементьева, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня Беларусь и Евросоюз подпишут визовое соглашение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика