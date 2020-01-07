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Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Зазерье Пуховичского района после ремонта открыли детско-юношескую школу конного спорта имени Дементьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновлять центр начали чуть более года назад. В конюшне поменяли крышу, потолок, ее утеплили, сделали новое освещение. Больше всего изменения коснулись главной площадки – манежа.
Елена Шевченко, директор ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Сегодня здесь в 10 группах занимается более 60 детей. Их тренируют 6 первоклассных специалистов. За время существования школа подготовила 124 мастера спорта. Праздник по случаю завершения реконструкции спортшколы украсили ярким представлением.
Дарья Щунекова, воспитанница ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Ульяна Клыс, воспитанница ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Сейчас в конюшнях спортивной школы 24 лошади. Тренироваться на них приезжают ребята не только из ближайших населенных пунктов, но и из Минска.
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Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта
Новости Беларуси. В деревне Зазерье Пуховичского района после ремонта открыли детско-юношескую школу конного спорта имени Дементьева, сообщили в программе...
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