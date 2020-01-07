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Каскадёр: «Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался»
Источник материала: СТВ
Технологии в кино зашли настолько далеко, что показать на экране можно практически невозможное, рассказали в одной из серий документального цикла
Спецэффекты и перевоплощения – на грани фантастики. И всё своими силами.
Роман Королев, председатель Ассоциации каскадеров и трюкового искусства Беларуси:
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Технологии в кино зашли настолько далеко, что показать на экране можно практически невозможное, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны...
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