ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня Беларусь и Евросоюз подпишут визовое соглашение

08.01.2020 15:35 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Сегодня Беларусь и Евросоюз подпишут визовое соглашение

фото: eurasia.expert

Соглашение Беларуси с ЕС предусматривает снижение стоимости шенгенской визы до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.

Сегодня в Брюсселе с участием главы белорусского МИД Владимира Макея должно состояться подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает ОНТ. Подготовительная работа к этому событию велась несколько лет. 

Ожидается, что подписание соглашений состоитя около 18 часов. 

После подписания документов их должны утвердить белорусский и европейский парламенты. Далее решение о заключении соглашений должен принять Совет Европейского союза. Оба соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. 

Напомним, что с 2 февраля шенгенская виза подорожает до 80 евро. Если утверждение соглашений с ЕС пойдет по плану, подорожание для белорусов будет временным. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение Беларуси с ЕС предусматривает снижение стоимости шенгенской визы до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кровавый январь 1977-го. История террористической атаки времен социализма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика