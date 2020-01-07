Сегодня Беларусь и Евросоюз подпишут визовое соглашение

Источник материала: Ежедневник



фото: eurasia.expert

Соглашение Беларуси с ЕС предусматривает снижение стоимости шенгенской визы до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.

Сегодня в Брюсселе с участием главы белорусского МИД Владимира Макея должно состояться подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает ОНТ . Подготовительная работа к этому событию велась несколько лет.

Ожидается, что подписание соглашений состоитя около 18 часов.

После подписания документов их должны утвердить белорусский и европейский парламенты. Далее решение о заключении соглашений должен принять Совет Европейского союза. Оба соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

Напомним, что с 2 февраля шенгенская виза подорожает до 80 евро. Если утверждение соглашений с ЕС пойдет по плану, подорожание для белорусов будет временным.