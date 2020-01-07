Самолеты «Белавиа» временно прекратят полеты над Ираном и Ираком

Источник материала: Ежедневник



фото: mp.beta.dev.kp.by

Единственное направление, при котором самолеты компании проходят над территорией Ирана и Ирака, это Минск - Дубай. Это чартерный рейс, выполняемый раз в неделю.

Следующий рейс запланирован на 10 января, сообщила пресс-служба авиакомпании БЕЛТ А.

Решение облетать Иран и Ирак принято в связи авиакатастрофой украинского самолет а, направлявшегося из Тегерана в Киев. Пока главной версией остается возгорание двигателя.

Между тем обстановка в Иране и Ираке остается напряженной. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Атака была названа акцией возмездия за ликвидацию командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб во время ракетных ударов США по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада 3 января.