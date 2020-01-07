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Самолеты «Белавиа» временно прекратят полеты над Ираном и Ираком

08.01.2020 15:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Самолеты «Белавиа» временно прекратят полеты над Ираном и Ираком

фото: mp.beta.dev.kp.by

Единственное направление, при котором самолеты компании проходят над территорией Ирана и Ирака, это Минск - Дубай. Это чартерный рейс, выполняемый раз в неделю.

Следующий рейс запланирован на 10 января, сообщила пресс-служба авиакомпании БЕЛТА.

Решение облетать Иран и Ирак принято в связи авиакатастрофой украинского самолета, направлявшегося из Тегерана в Киев. Пока главной версией остается возгорание двигателя.

Между тем обстановка в Иране и Ираке остается напряженной. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Атака была названа акцией возмездия за ликвидацию командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб во время ракетных ударов США по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада 3 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Единственное направление, при котором самолеты компании проходят над территорией Ирана и Ирака, это Минск - Дубай. Это чартерный рейс, выполняемый раз в неделю.
 
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