Проблемы Боинга или теракт? Главное о трагедии украинского самолета в Иране

8 января, примерно в половине седьмого утра, в Киев из Тегерана долетела страшная новость . Несколько иранских медиа, в частности, агентство Tasnim News Agency, сообщили о катастрофе воздушного судна авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Boeing-737.





Самолет, как было сказано в сообщении агентства, потерпел аварию на взлете, вблизи аэропорта Имама Хомейни, из-за технических проблем.





Телеканал CNN cо ссылкой на руководителя службы медицинской помощи Ирана Пирхоссейна Куливанда проинформировал о том, что большинство пассажиров, находившихся на борту, погибли.





Бригады спасателей были отправлены на место катастрофы. «Но сейчас они не могут оказать помощь, поскольку эта местность горит», — сказал Куливанд государственному медиа Ирана ІRINN.









Согласно расписанию на официальном сайте «Международных линий Украины» (МАУ), самолет вылетел из Тегерана в 5.15 по местному времени, в Киеве его ждали в 8.00. По предварительным данным, которые обнародовало Министерство инфраструктуры Украины, на рейс зарегистрировалось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По данным авиакомпании МАУ, билеты на рейс купили 169 человек.





В эфире «Громадского радио» государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц сообщил, что по информации, полученной внешнеполитическим ведомством, все, кто находился на борту, погибли.





Причины падения «Боинга» пока нет.





На место трагедии уже прибыли посол и консул Украины в Иране, чтобы уточнить детали катастрофы. Андрей Заяц назвал номер телефона горячей линии в столице Украины, по которому родственники тех, кто собирался лететь рейсом «Тегеран — Киев», могут уточнить сведения.





И подчеркнул: «Списки пассажиров у нас есть, но обнародовать мы их не будем, это не отвечает сложившейся мировой практике — оглашать персональные данные людей».





Позже «Международные авиалинии Украины» (МАУ) все же опубликовали списки пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета - прим. БП.





Информация из фейсбука пресс-службы Офиса президента Украины: Владимир Зеленский прервал поездку в Оман, наделавшую столько шума внутри страны — кратковременный отпуск с семьей, совмещенный с рабочим визитом — и возвращается в Киев.





Чуть раньше Зеленский написал в фейсбуке: «По предварительной информации, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию относительно обстоятельств трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа».





Среди первых откликов на странице заметен тот, где президента Украины просят «в будущем летать только президентским бортом, который сопровождается украинским аирфорсом». Как известно, в Оман Зеленский летал рейсовым самолетом.





Пресс-центр посольства Украины в Иране сообщил: «По предварительной информации, самолет разбился вследствие технических причин — аварии двигателя. В настоящий момент версия теракта или ракетной атаки исключена».





Это сообщение на странице iran.mfa.gov.ua было доступно примерно в 9.00 по Киеву, но после 10.00 появилась надпись «404. Страница не найдена».









Спустя еще некоторое время на сайте посольства появилась откорректированная версия сообщения: «...Информация относительно причин авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления относительно причин аварии до решения комиссии не носят официального характера».





«147 иранцев, 32 иностранца» — такое число погибших в авиакатастрофе «Боинга» называет иранское государственное агентство IRNA, ссылаясь на данные иранского управления гражданской авиации. Число украинцев, находившихся на борту, там не уточняют.





Из записи в твиттере пресс-службы Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины следует, что кроме иранцев и граждан Украины, в самолете находились и граждане других государств:





«По оперативной информации, на борту Boeing-737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», разбившегося после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа — также граждан Украины».





Это подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, написавший в Твиттер: «Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS 752:





Иран — 82,

Канада — 63,

Украина — 2+9 (экипаж),

Швеция— 10,

Афганистан — 4,

ФРГ — 3,

Великобритания — 3.

Выражаем соболезнование. Украинские власти продолжают расследование».





Как пишет интернет-портал «Европейская правда» со ссылкой на иранского государственного вещателя IRIB, прокурор Тегерана на месте катастрофы сказал, что найдены оба черных ящика.





Украино-иранские связи на высшем уровне начали восстанавливать в марте 2016 года, после 11-летнего перерыва, связанного с санкциями против этой страны. Тогда было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве.





Тегеран выразил готовность закупать у Киева пассажирские и транспортные самолеты, железнодорожные вагоны и электротранспорт, а также создавать совместные предприятия.





Энергозависимая Украина проявила встречный интерес — к нефти и газу. Договорились также об инфраструктурных проектах, сотрудничестве в банковской сфере и о привлечении иранских инвестиций.





В 2017 году СМИ писали, что Украина намерена принять участие в строительстве 1000 км железнодорожной инфраструктуры Ирана, был подписан меморандум о запуске тестового грузового поезда «Украина – Иран», а позже Тегеран передал Киеву проект соглашения о развитии транспортного маршрута «Персидский залив — Черное море».





Крупнейший в Украине производитель и экспортер сельхозпродукции «Нибулон» заключил договоры о поставках и транспортировке зерна через Батуми, Баку, а оттуда — до иранских северных портов на побережье Каспийского моря.





Правительство Порошенко пригласило иранских инвесторов принять участие в приватизации крупных предприятий, а вскоре в Одессе открыли Дом дружбы и научно-культурный центр «Украина — Иран».





Но процессы шли медленно и не без эксцессов. В апреле 2018-го Служба Безопасности Украины задержала и депортировала двух иранских дипломатов при попытке купить в Киеве компоненты современной противокорабельной ракеты.









«Один из лучших самолетов с прекрасным экипажем»

Руководство МАУ провело в Киеве специальный брифинг, где заявили: Boeing-737, разбившийся в Тегеране, был исправен, а ошибка опытных пилотов исключена





Евгений Дыхне, президент авиакомпании, в частности, сказал: «Это был один из наших лучших самолетов с прекрасным, надежным экипажем… Воздушное судно было исправно. Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей».





Президент компании объяснил, почему среди пассажиров оказалось мало украинцев: «Большинство были нашими транзитными пассажирами, которые собирались через Борисполь лететь в другие направления».





По словам Игоря Сосновского, вице-президента МАУ по летной работе, непрофессионализм пилотов, также можно сразу исключить из возможных причин.





«Имея сегодня данные, что самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло что-то быть с экипажем».





По словам Сосновского, на борту находилось два пилота, один авиаинструктор и шесть бортпроводников.





— Командир Владимир Гапоненко имел 11600 часов налета, практически все на Boeing-737,





— инструктор Анатолий Наумкин — 12 000 часов налета,





— второй пилот Сергей Хоменко — 7600 часов налета.





Сосновский рассказал, что экипаж перед вылетом отдыхал в одной из гостиниц иранской столицы: «Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на «737» последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана».





Технический директор МАУ Александр Шафиев дал характеристику разбившемуся воздушному судну: «Самолет 2016 года выпуска, получен непосредственно с завода Боинга, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было».





«Последнюю проверку проходил 6 января. Замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было».





Премьер-министр Гончарук заявил, что Украина полностью останавливает полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы.





Президент МАУ Евгений Дыхне уже провел спецбрифинг, где сказал следующее: «Принято решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок».





И добавил, что сейчас МАУ выполняет все международные процедуры, которые связаны с подобными происшествиями, создается комиссия по расследованию инцидента. Руководитель компании пофамильно перечислил членов экипажа, не сдержав при этом слез.





Дыхне также сказал, что сформирована группа специалистов-спасателей и экспертной службы МВД Украины для помощи в поисковой операции. Ожидают «добро» украинского правительства и иранской стороны.





Президент Зеленский распорядился обнародовать списки пассажиров, погибших в авиакатастрофе, но предварительно точно выяснить, кто из них сел в самолет. По линии МИД и Минобороны подготовлены спецборты для транспортировки тел погибших. Будет проведена проверка летной годности всего гражданского авиафлота.





«Очень прошу всех воздерживаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений», — написал в фейсбуке Зеленский.









«Двое пассажиров не сели в самолет»

Прошел брифинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.





Понемногу проясняется, почему отличаются данные о числе пассажиров самолета МАУ, который разбился в Тегеране. Об этом говорил Данилов: «Мы имели списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на рейс. У нас эти списки есть. Обращаю ваше внимание, что на рейс село 167 граждан. Два гражданина не село на рейс… Имена, кто это, СНБО имеет».





Премьер-министр Гончарук уточнил, что официальные списки погибших будут опубликованы позже.