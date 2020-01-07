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Игры на воде легче предупредить, чем переживать последствия. Советы специалиста ОСВОД

08.01.2020 15:31 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Уважаемые родители!

Президиум Ганцевичской районной организации ОСВОД обращает Ваше внимание на необходимость обеспечения постоянного контроля за детьми не только дома, но и при их игре на улице и во дворах.

В последнее время участились случаи выхода детей на тонкий лед водоемов, что может привести к непоправимым тяжёлым последствиям.

Даже небольшой и не глубокий пруд в период ледостава представляет серьезную опасность для жизни и здоровья не только по причине вероятного утопления, но и по причине переохлаждения.

Вызывает большую тревогу то, что дети играют на неокрепшем льду пруда по ул. Октябрьской г. Ганцевичи. Родители, посмотрите, пожалуйста, нет ли среди них и ваших детей. Помните, что любую беду лучше предупредить, чем переживать ее последствия.

Игры на воде легче предупредить, чем переживать последствия. Советы специалиста ОСВОД

Также хочется напомнить, что мы все несем ответственность за наших детей и не только перед своей совестью, но и перед обществом.

От игры на неокрепшем льду всего один маленький шаг до непоправимых последствий. Берегите себя и своих близких!

Председатель Ганцевичской
районной организации ОСВОД
 А.В. Монтик
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Уважаемые родители! Президиум Ганцевичской районной организации ОСВОД обращает Ваше внимание на необходимость обеспечения постоянного контроля за детьми не...
 
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