Игры на воде легче предупредить, чем переживать последствия. Советы специалиста ОСВОД

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Уважаемые родители!

Президиум Ганцевичской районной организации ОСВОД обращает Ваше внимание на необходимость обеспечения постоянного контроля за детьми не только дома, но и при их игре на улице и во дворах.

В последнее время участились случаи выхода детей на тонкий лед водоемов, что может привести к непоправимым тяжёлым последствиям.

Даже небольшой и не глубокий пруд в период ледостава представляет серьезную опасность для жизни и здоровья не только по причине вероятного утопления, но и по причине переохлаждения.

Вызывает большую тревогу то, что дети играют на неокрепшем льду пруда по ул. Октябрьской г. Ганцевичи. Родители, посмотрите, пожалуйста, нет ли среди них и ваших детей. Помните, что любую беду лучше предупредить, чем переживать ее последствия.





Также хочется напомнить, что мы все несем ответственность за наших детей и не только перед своей совестью, но и перед обществом.

От игры на неокрепшем льду всего один маленький шаг до непоправимых последствий. Берегите себя и своих близких!

Председатель Ганцевичской

районной организации ОСВОД

А.В. Монтик

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