Красавицы в новогодних образах и новый дом Бё. Как топовые биатлонисты провели праздники

Источник материала: Tut.by

Уже девятого января в Оберхофе стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. SPORT.TUT.BY рассказывает, как и с кем известные биатлонисты провели праздники, а также дублирует самое важное и забавное из соцсетей.

Норвежец Тарьей Бё отпраздновал Рождество в компании родителей и своей подруги Гиты Симонсен . Бё опубликовал несколько фотографий уютного нового дома и отметил, что на протяжении года сам участвовал в проектировании гнездышка своей мечты.

А вот супруга Бё-младшего в эти праздничные дни не слишком активна в инстаграме. Оно и понятно: на днях Хедде предстоят роды. Девушка даже опубликовала в сториз забавную картинку, сопроводив подписью «наши с Йоханнесом реалии в эти дни».



Фото из инстаграма Хедды Бё

Мартен Фуркад совместил отдых с семьей c тренировками в родной Франции. «Давайте вместе зажжем в 2020-м», — предложил подписчикам многократный олимпийский чемпион.

Тириль Экхофф вместе с подругой по команде норвежкой Ингрид Ландмарк Тандревольд провела праздники в итальянских Альпах. Компанию топовым гонщицам составили их бойфренды.

А красотка Доротея Вирер устроила ночные катания на коньках! В общем, как вы могли заметить, звезды мирового биатлона в праздники предпочитают активное веселье салатикам и посиделкам на диване.

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова пятого января отпраздновала на сборе в Антхольце свой 24-й день рождения. «Спасибо моим родителям за эту прекрасную жизнь! Ценю все, что имею, и вам желаю того же», — написала именинница.

Дружная сборная Беларуси поздравила чемпионку коллективным караоке, исполнив песню группы «Чай вдвоем». Получилось весело и душевно. Особое внимание на дирижера Романа Елетнова — он очень старался!

Ирине Кривко повезло чуть больше, чем остальным спортсменам нашей команды: рядом с ней в праздники были не только друзья, но и муж — по совместительству белорусский сервисмен Артем Лещенко.

В новый год с новыми силами ворвалась и снегурочка Елена Кручинкина.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален дождались Деда Мороза утром первого января. Мама с папой, а также белокурая Ксения, судя по комментарию Даши, остались очень довольны сюрпризами.

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц поделилась эмоциональными баварскими снимком и написала: «Мой дом — мое место силы». Хотя от таких видов на берегу озера Шлирзе наверняка сможет подзарядиться любой турист.

Традиционный снимок у елки от российского лидера — Екатерины Юрловой-Перхт. Кстати, биатлонистка пропустит этап в Оберхофе из-за гриппа.

А капитан мужской украинской команды Дмитрий Пидручный получил под Рождество, пожалуй, свой главный подарок. Нет, мы не про серебро в Рождественской гонке в Гельзенкирхене (хотя и это приятный бонус). Четвертого января у чемпиона мира родился сын Владимир.