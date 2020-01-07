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Спецдокладчик ООН готовит новый доклад о ситуации в Беларуси

08.01.2020 16:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин начала подготовку нового документа о положении в нашей стране. Об этом сообщается на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.

Марин предлагает государствам-членам ООН, структурам ООН, специализированным агентствам, межправительственным и неправительственным организациям и национальным правозащитным учреждениям предоставить материалы для подготовки доклада.

«Особо приветствуется информация по экономическим, социальным и культурным правам, верховенству права и вопросам, касающимся судебной и пенитенциарной систем», — отмечается в сообщении.

Последний срок предоставления материалов — 9 февраля 2020 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.

Анаис Марин была назначена на должность спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси в сентябре 2018 года, сменив на этом посту Миклоша Харасти. В июле 2019 года ее мандат был продлен еще на год.

С момента назначения на должность спецдокладчика Марин подготовила один доклад для Совета ООН по правам человека (был представлен в июне 2019 года) и один доклад для Генеральной ассамблеи ООН (был представлен в октябре 2019 года).
 
 
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Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин начала подготовку нового документа о положении в нашей стране. Об этом сообщается на сайте...
 
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