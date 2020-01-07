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Как мать-одиночка из Слуцка стала известным логопедом в Москве

08.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город



    Марина Решетко. Фото предоставлено героиней

Более 1 млн просмотров на YouTube-канале, популярный Instagram-блог и авторская книга, которая помогает многим родителям справиться с проблемой речевого развития у детей. Уроженка Слуцка с непростой судьбой рассказала SlutskGorod свою историю успеха.

«Я закончила университет и уже 5 лет работаю логопедом. Три года сотрудничала с крупной медиакомпанией и крупным YouTube-каналом, мои ролики собрали более 1 000 000 просмотров. В марте 2019 я создала свой канал и верю, что у него большое будущее. Кроме того, я написала книгу "100 игр для запуска речи" по заказу издательства "Феникс", которая вышла в конце сентября 2019 и уже переиздалась два раза», так начала свою увлекательную историю случчанка, которая не побоялась трудностей и круто изменила свою жизнь.

Недетское детство Марины

Марина Решетко родилась в деревне Козловичи Слуцкого района. Когда малышке исполнился 1 год, родители переехали в город. С самого детства маленькая Марина очень любила чтение и всё свободное время старалась посвятить именно ему.

«Да, именно книги были моими лучшими друзьями. Я перечитала все, которые были у нас дома. Приходя к кому-то в гости, в первую очередь спрашивала разрешения изучить библиотеку хозяев дома и усаживались в укромном уголке, чтобы почитать», — вспоминает девушка.

Самые яркие воспоминания из детства Марины связаны с каникулами в деревне Перетоки Столбцовского района, где жили её бабушка и дедушка. Она с теплом вспоминает и родные Козловичами, и друзей из 11-го городка. Говорит, что это было замечательное, душевное время.

«Мои дядьи и тёти - учителя, и каждое лето, если мы оказывали вместе у бабушки, они тренировали на мне свои педагогические навыки. Я постоянно писала сочинения, диктанты, разгадывала ребусы, писала сложные предложения со словарными словами и играла в игру "Ударение в словах", читала и обсуждала со взрослыми произведения Быкова, Мицкевича, Мележа и других. Знала огромное количество мифов и легенд Беларуси, белорусских песен и преданий. А мама и Бабушка учили меня вкусно готовить», рассказывает Марина.

Как мать-одиночка из Слуцка стала известным логопедом в Москве

Пивзавод, база ОПС, хамоватый частник

В школе девушка была отличницей, но по её окончанию почему-то не смогла поступить в Финансово-экономический колледж. Девушке было 17 лет, но на работу в таком возрасте не брали. Тогда она поехала учиться на полугодовые курсы бухгалтера от биржи труда в Минский техникум.

«Я не хотела возвращаться в Слуцк, но и в Минске остаться не получалось. У меня не было ни денег на съем квартиры, ни особой квалификации, ни хватки. Поэтому пришлось вернуться домой и устроится на пивзавод в цех по производству безалкогольных напитков. Работала на розливе, упаковке и формовке, а чуть позже меня на замену отпуска перевели в бухгалтерию».

Девушка отвечала за кассу и международные платежи, ездила с поручениями в банки, печатала платёжные документы и неплохо справлялась с работой. Марина была совсем юной и чувствовала со стороны коллег особую заботу.

Вместе с тем Марина мечтала продолжить образование, поэтому заочно поступила на экономиста в тот же техникум, где проходила бухгалтерские курсы. Вскоре с пивзавода она ушла и устроилась работать на Базу ОПС ассистентом товароведа в торговый отдел.

«На "базе" мне платили зарплату, эквивалентную 30 долларам. По тем временам этого хватало разве что на недорогую одежду и немного оставалось на кафе. Зато коллектив там был очень хороший, душевный. Но жить и учиться на что-то нужно было, поэтому я ушла работать бухгалтером в частную фирму», рассказывает собеседница.

Фирма, в которую устроилась Марина, специализировалась на продаже электрического кабеля и ламп. Но обещанной зарплаты, которая  на словах в разы превышала предыдущую, девушка так и не увидела. Тем более отношение руководителя к подчинённым, со слов Марины, было грубым и где-то даже хамским.

Зарплата девушки была немного выше, чем на базе ОПС, однако мечты о светлом будущем, о поездках на море и покупке собственного жилья оставались лишь мечтами. Марина понимала, что при таких заработках ей светит жизнь от зарплаты до зарплаты. Но она хотела другого.

Как мать-одиночка из Слуцка стала известным логопедом в Москве

    Марина с сыном. Фото предоставлено героиней

Ребёнок, развод и одна цель - выжить

«В 21 год, я вышла замуж и родила ребёнка. Замужество не сложилось, мы разошлись, и я почувствовала себя на дне: мама-одиночка в декрете без помощи и денег на жизнь. Но у меня была ответственность перед ребёнком и желание дать ему то, чего сама не имела. Это и был тот самый переломный период, который наконец-то помог мне сформировать внутри себя тот самый стержень, которого раньше не было», вспоминает девушка.

Марина освоила курсы свадебного макияжа и стала подрабатывать по выходным. На деньги от деятельности и детское пособие она спокойно оплачивала съёмное жильё и покупала всё необходимое для ребёнка. Но и этого девушке оказалось не достаточно для нормальной жизни.

«Я поняла, что профессия экономиста и бухгалтера оказались не моими, и решила поступить в БГПУ на логопеда. Но платное образование позволить себе не могла, поэтому во что бы то ни стало стремилась поступить на бесплатное отделение. Но в 2008 конкурс на логопеда был чуть ниже, чем в Медицинский университет! То есть я трезво осознавала, что готовиться мне придётся очень серьезно».

Поступление в университет и новая жизнь

Марина собиралась поступать на заочное отделение, но это было возможно при условии наличия педагогического стажа. Выход был один: устроиться няней в детский сад.

«Я устроилась работать в 21 сад, туда же отдала своего сына. А всё свободное время учила биологию, русский и историю. Я не ходила гулять, не встречалась с друзьями, вся моя кухня была увешана стикерами с названиями незаменимых аминокислот и белков. На занятия к одному репетитору я ездила на другой конец города с ребёнком. А к другому приходилось ездить раз в неделю в Солигорск».

Марина накопила нужные 6 месяцев педагогического стажа, успешно сдала тесты в Минский БГПУ и стала студенткой отделения «Логопед. Олигофренопедагог». После этого девушка сразу уволилась из детского сада и устроилась работать  менеджером по продаже электротехнических материалов.

Жизнь постепенно стала налаживаться. Заработка в новой фирме теперь хватало даже на няню для ребёнка. А ещё Марина смогла взять кредит и купить свой собственный автомобиль. Она была уверена, что в какой-то момент после многих лет сложностей и испытаний ей наконец-то начало везти.


Судьбоносное знакомство

«У меня было всё, что нужно: ребёнок, работа, университет, собственная машина. И больше я не хотела ни переезда в Минск, ни замужества. И вот именно в этот момент я познакомилась с Сашей», улыбается Марина.

Это случилось, когда вместе с родственниками Марина поехала с ночёвкой на озеро в Несвижский район. Туда же приехал и Александр, который, как выяснилось позже, был другом детства одного из присутствующих и кумом по совместительству.

«Самое забавное, что мы за лет 5 до этого вместе гуляли на свадьбе моей сестры. Есть даже свадебное фото, где мы стоим среди гостей. Но тогда ни я, ни Саша друг друга не знали. Видимо, в то время мы не должны были познакомиться. Но даже на озере у меня и в мыслях не было смотреть в его сторону, ведь для себя я уже всё решила - отношения мне были не нужны. А он ухаживал за мной весь вечер, и назавтра от меня ни на шаг не отходил», смеётся девушка.

Саша был капитаном МВД и жил в Минске. Это обстоятельство очень смущало Марину, ведь она думала, что такому парню разведенная мать-одиночка совсем не пара. Поэтому уехала в Слуцк, не оставив даже номера телефона.

Однако помочь Александру решила сестра Марины, которая тайком поделилась с ним контактом девушки. Это и сыграло в жизни пары главную роль.

«Саша стал мне звонить и писать каждый день. А спустя пару дней приехал в Слуцк, и в течение года мы с ним так и встречались: то он ко мне едет, то меня к себе в Минск заберёт. А потом его родители сказали, чтобы он нас с ребёнком забрал к себе в столицу», вспоминает девушка.

В 2011 году, Беларусь переживала очередной финансовый кризис. Марина понимала, что её заработка еле-еле будет хватать, чтобы выплатить кредит за автомобиль и оплатить съём жилья. За счёт Саши она жить не хотела, тем более, он был тогда только в статусе её парня. Поэтому на предложение о переезде в Минск ответила встречным предложением – поехать в Москву.

В марте Марина искала всю нужную информацию о работе менеджера по продаже в электротехнической сфере в Москве. Нашла пару надёжных сайтов, отправила резюме и ждала ответа. А в апреле ей позвонили и пригласил на собеседование. Девушка вынуждена была предупредить, что приехать сможет только в августе, и представитель фирмы согласился подождать.

«Я не очень то и удивилась этому, потому что знала, что сезон продаж начинается с сентября, я - уже подготовленный и обученный специалист, а ещё я белоруска - это значит надёжный и не требующий огромных зарплат сотрудник».

Как мать-одиночка из Слуцка стала известным логопедом в Москве

Переезд в Москву под грифом «секретно»

Новость о том, что Марину пригласили на собеседование, Саша воспринял с радостью. В свою очередь он написал рапорт на увольнение и вместе с возлюбленной готовился к переезду в Москву. О своём решении пара никому не говорила. Никому, кроме бывшей свекрови Марины.

«Нам нужно было устроиться и решить вопрос с детским садом. Ведь для белоруса шансы попасть туда были очень малы. Поэтому я вынуждена была на какое-то время оставить ребёнка свекрови. Я знала, что она никому не расскажет про наш переезд, но попросила её в случае чего сказать, что мы уехали к Саше в Минск».

В новую жизнь пара ехала на стареньком автомобиле Марины, в котором лежали подушки, контейнер солёного сала и 10 банок тушёнки, а в кошельке было всего 1 800 долларов от продажи автомобиля Саши. Уже в пути решение о переезде казалось некой авантюрой, ведь в Москве ни у кого из них не было знакомых.

В первый же день поиски ночлега не увенчались успехом, поэтому ночевать пришлось в автомобиле. Утром пара позавтракала в ближайшем торговом центре, там же они умылись, купили симкарты и роутер, чтобы подключиться к интернету.

«Первым делом мы стали искать жильё, но, как выяснилось, наших денег не хватит даже для того, чтобы снять квартиру на полный месяц. С выплатами риэлтору, съёмом и депозитом выходило 3000 долларов, а у нас было всего 1 800, и мы их уже начали тратить. А вот на комнату с хозяйкой нам вполне хватало, и мы решили остановиться на этом. В итоге на руках у нас осталось всего 300 долларов, чтобы закрепиться в Москве», рассказывает Марина.

Как мать-одиночка из Слуцка стала известным логопедом в Москве

Трудности жизни в Москве

Через несколько дней девушка пошл на то самое собеседование, и после долгого разговора с сотрудниками и руководителем её всё же приняли. В течение трёх дней Марину оформили на работу и сделали официальную регистрацию. Коллектив сразу её принял, а зарплату обещали такую, о которой она и мечтать не могла.

Для Саши работу найти оказалось труднее, подходящая вакансия нашлась только через месяц. А к началу декабря у пары уже была нужная сумма для переезда из комнаты в квартиру. Рядом с домом была школа и государственный детский сад.

«Сразу после моего трудоустройства я начала собирать документы для устройства сына в сад. Для этого мне пришлось объездить кучу инстанций. А ещё и добрые люди помогли, но денег за это не взяли. В итоге в декабре Боря наконец-то получил место в московском саду. Борис быстро привык к Москве. У него даже речь теперь чистая, русская. Зато мы, взрослые белорусы, все же говорим с едва уловимым акцентом», улыбается Марина.

Первые несколько месяцев жизни в Москве семья жила очень сложно, ели только макароны быстрого приготовления, супы, каши и иногда тушенку. За 30 российских рублей Марина покупала 2 картофелины, одну морковку, луковицу и кочан капусты. Варила из этого суп, делала овощное рагу с тушенкой, на которую теперь смотреть не может. У Саши не выдерживали нервы, и он хотел вернуться в Беларусь, а его возлюбленная, напротив, стойко переносила все трудности.

Марина продолжала учиться в университете на логопеда и работала менеджером. Чуть позже её повысили до руководителя отдела. Спустя полгода жизни в Москве, молодые люди всё же раскрыли свою тайну родителям и близким, что многих привело в недоумение. Кроме того, Саша сделал Марине предложение руки и сердца, и летом 2012 года они сыграли свадьбу в Минске.


Достижения и победы

«Я уже 5 лет работаю логопедом. Мне очень повезло, ведь в Москве я сразу попала к сильным учителям, которые научили меня работать качественно. Успела год поработать у одного из самых известных специалистов СНГ Маринны Лынской», рассказывает Марина.

Сейчас она работает с детьми раннего возраста, помогает  им заговорить. В последнее время к ней приводят очень сложных детей, которые не только не говорят, но и не понимают речь, хотя физиологический слух у малышей в норме. Работа с такими детьми и является основным её направлением.

В сентябре 2019 года вышла книга Марины «100 игр для запуска речи», которую в течение трёх месяцев после выхода уже дважды переиздавали. Кроме того девушка сотрудничала с крупным YouTube-каналом и её ролики собрали более 1 000 000 просмотров.

«Я люблю интересно рассказывать и красиво показывать все то, что поможет детям заговорить, развить речь, фантазию и мышление. Мои ролики транслирует канал "ТНТ - international", и мне очень приятно осознавать, что контент, который я создаю - достойный того, что бы его показывали по телевизору. Эти же ролики в свое время показывали, как достижения и инновации в логопедии в БГПУ на курсах повышения квалификации для логопедов», рассказывает она.

В Москве случчанка сотрудничает с брендом детского питания «Тёма» и группы компаний Danone, как приглашённый специалист - записывают прямые эфиры. К участию приглашают самых лучших врачей, педагогов, психологов и выкладывают эти эфиры на своей платформе. А ещё у Марины есть профиль в Instagram, где она делится полезными играми, знаниями и книгами. А вместе с коллегой уже три года организует в Москве популярное мероприятие для специалистов «Логозавтрак».


«Сейчас я учусь в Санкт-Петербурге, осенью 2019 поступила в магистратуру в Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина. Продолжаю развиваться и расти в своей профессии, ведь я в самом начале своего профессионального пути, и верю, что дальше будет ещё интереснее. Я с удовольствием приезжаю летом в отпуск в Слуцк -он преобразился, стал современным, молодым. И этим летом обязательно приеду, потому что скучаю по родным и друзьям. Я не знаю историй с таким же стартом, поэтому верю, что моя история для многих окажется интересной и обнадёживающей. Поняла одно - в жизни все возможно, просто работай и верь в себя».

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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