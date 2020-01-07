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На фюзеляже украинского Boeing нашли следы поражающих элементов

08.01.2020 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Тегераном потерпел крушение пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины».

Лайнер, направлявшийся в Киев, рухнул практически сразу после взлета. Погибли 176 человек — граждане почти 10 стран, большинство — из Ирана и Канады. Многие пассажиры должны были лететь через Украину транзитом в другие страны.

Как сообщает НТВ, через несколько часов после катастрофы на табло киевского аэропорта Борисполь появилась надпись: «Рейс Тегеран — Киев отменен», но уже все знали: Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» через две минуты после взлета пропал с экранов радаров наземных служб, пилоты больше не отвечали на запросы диспетчеров. На земле прогремел взрыв.

Ареф Гераванд, очевидец: «Было около 6 часов утра, когда мы услышали взрыв. Я ехал на работу, но вернулся. Когда я приехал, обломки самолета и тела пассажиров были разбросаны повсюду. Единственное, что удалось сделать пилоту, — направить самолет к футбольному полю, а не к жилому району, который там находился».

Сайт Flightradar24 отследил весь недолгий путь самолета от аэропорта имени Хомейни до городских окраин. Поскольку все произошло в крайне неспокойном регионе, да еще той самой ночью, когда иранские ракеты обстреливали американские базы в Ираке, поползли всякие слухи. Иранское руководство их категорически отвергло.


Кассима Низами, представитель министерства дорог и городского развития Ирана: «Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе, неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению».

Представители украинской авиакомпании заявили, что не верят в ошибку пилотов. Техническая неисправность тоже маловероятна. Именно этот самолет, который только в 2016 году сошел с конвейера, эксплуатировался на европейских направлениях, где правила контроля очень жесткие.

Что же произошло? Газета Daily Mail опубликовала фотографии фюзеляжа разбившегося лайнера с россыпью почти одинаковых отверстий, как от шрапнели.
 
 
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Под Тегераном потерпел крушение пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины».
 
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