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Беларусбанк снижает ставки по кредитам на жилье
Источник материала: Myfin
В сообщении сказано, что
Теперь ставка составит 12,47% годовых, с учетом действующей
Беларусбанк также представляет новый продукт – кредит «Стройдом» на приобретение (строительство) домокомплектов, садовых и дачных домиков.
Этот кредит выдается сроком до 12 лет на сумму до 70 тыс. белорусских рублей. Процентная ставка по кредиту – в размере ставки рефинансирования
Источник: Myfin.by
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Беларусбанк с начала 2020 года снизил ставки по кредитам на жилье. Об этом сообщается на сайте банка.
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