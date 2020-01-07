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Беларусбанк снижает ставки по кредитам на жилье

08.01.2020 16:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В сообщении сказано, что Беларусбанк снижает процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Нацбанка, увеличенную на 3,47 процентных пунктов

Теперь ставка составит 12,47% годовых, с учетом действующей ставке рефинансирования Нацбанка в 9% годовых. Ранее Беларусбанк изменил ставки по жилищным кредитам в ноябре 2019 года.

Беларусбанк также представляет новый продукт – кредит «Стройдом» на приобретение (строительство) домокомплектов, садовых и дачных домиков.

Этот кредит выдается сроком до 12 лет на сумму до 70 тыс. белорусских рублей. Процентная ставка по кредиту – в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,47 процентных пунктов, а погашение кредита – в соответствии с графиком. Пакет документов для получения кредита, максимально легкий: не потребуется даже свидетельство на земельный участок.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Беларусбанк с начала 2020 года снизил ставки по кредитам на жилье. Об этом сообщается на сайте банка.
 
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