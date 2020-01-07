Беларусбанк снижает ставки по кредитам на жилье

Источник материала: Myfin

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В сообщении сказано, что Беларусбанк снижает процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Нацбанка, увеличенную на 3,47 процентных пунктов

Теперь ставка составит 12,47% годовых, с учетом действующей ставке рефинансирования Нацбанка в 9% годовых. Ранее Беларусбанк изменил ставки по жилищным кредитам в ноябре 2019 года.

Беларусбанк также представляет новый продукт – кредит «Стройдом» на приобретение (строительство) домокомплектов, садовых и дачных домиков.