Воздушные мясорубки. Чем вредна «зелёная» энергетика?

Источник материала: Аргументы и факты

Альтернативная энергетика не использует углеводородное топливо, а потому даёт «нулевые выбросы» углекислого и других парниковых газов. Об этом постоянно напоминают экологи. Но ситуация несколько сложнее, ведь нужно оценивать весь жизненный цикл «зелёных» технологий — начиная с подготовки производства и заканчивая их побочным воздействием на природу. Если приглядеться, картина не такая уж радужная.

Из чего сделан аккумулятор?

Начать с того, что для получения энергии необходимо изготовить и установить оборудование, создать инфраструктуру, а потом, когда срок службы этого оборудования истечёт, утилизировать его. Всё это невозможно сделать без влияния на окружающую среду. Чтобы «зелёная» энергетика заработала, для начала нужно дать поработать предприятиям — металлургическим, машиностроительным, химическим... А они всё ещё действуют по старинке, сжигая ископаемое топливо. Так что о нулевом углеродном балансе говорить уже не приходится.

Зададимся ещё одним вопросом: а где человечество станет хранить энергию, добытую с помощью «зелёных» технологий? Понятно, что это будет электричество, а значит, придётся наращивать массовый выпуск аккумуляторов (хоть для тех же электромобилей). А это, опять же, отнюдь не экологичное производство.

В современных аккумуляторах используют литий, кобальт, марганец, никель. Например, большинство кобальта добывают в Демократической Республике Конго, где об экологии думают в последнюю очередь и легко мирятся с загрязнением воздуха, воды и почвы в процессе добычи. После обогащения кобальтовая руда отправляется на переработку в Китай, а уже оттуда готовый металл разлетается по миру. Вся эта технологическая цепочка, как нетрудно догадаться, оставляет большой «углеродный след».

А теперь пройдёмся по отдельным видам альтернативной энергетики.

Ветрогенераторы

Ветряная энергетика вызывает ряд нареканий из-за сильного шума, создаваемого лопастями турбин, визуального загрязнения природных ландшафтов и опасности воздействия на психику самого вида вращающихся лопастей. Да, оказывается, впечатлительные люди, глядя на крутящиеся махины, испытывают тревогу и беспокойство.

И испытывают их не только люди. В районе ветропарков перестают селиться животные и птицы. Ветряки отпугивают их, что неудивительно: при столкновении с лопастями гибнет множество пернатых. Некоторые экологи даже стали называть эти установки «воздушными мясорубками».

Ветряные генераторы обычно ставят там, где ветра дуют постоянно (что логично). Но через эти же места пролегают маршруты перелётных птиц и летучих мышей. Даже если им удаётся избежать удара лопастями, возникающие перепады давления могут вызвать у них разрыв внутренностей. К слову, в местах установки большого количества ветряков меняется не только атмосферное давление, но также сила и конфигурация ветров.

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Солнечные электростанции

Главные экологические риски связаны с использованием материалов, из которых делают солнечные панели. В технологии применяют некоторые токсичные соединения. Это создаёт проблемы и на стадии производства, и на стадии утилизации батарей. Очевидно, что с годами проблема будет только нарастать.

Кроме того, при производстве солнечных батарей приходится расходовать большие объёмы воды. Так же, как ветряные генераторы, эти источники возобновляемой энергии, будучи установленными в чистом поле, портят пейзаж. И тоже могут быть губительны для живности, обитающей в дикой природе. Известны случи, когда из-за размещённых на большой площади фотоэлектрических элементов начинали вымирать черепахи.

Особо опасны солнечные электростанции башенного типа, когда тысячи зеркал, размещённых в форме гигантской параболической тарелки, направляют лучи Солнца на возвышающийся резервуар. Вода в нём разогревается и закипает, а образовавшийся пар вращает турбины, вырабатывая электроэнергию. Так вот, свет, отраженный зеркалами, привлекает к таким установкам полчища насекомых, а следом за ними летят птицы. В итоге те и другие гибнут от жары.

Биотопливо

Для его изготовления сельхозпроизводителям приходится сокращать посевные площади, занятые продовольственными культурами. Земли, где возделывались, например, зерновые, отдают под выращивание рапса, кукурузы или сои, из которых затем получают биоэтанол. Таким образом, масштабный переход на биотопливо может обострить продовольственную проблему на планете.

В некоторых странах — скажем, в Индонезии и Малайзии — в погоне за производством биодизеля были вырублены тропические леса. Учёные подсчитали: только для того, чтобы на 10% заместить сжигаемое человечеством углеводородное сырьё биотопливом, потребуется отвести для выращивания технических сельхозкультур 15% всей площади земной суши, исключая Антарктиду.

Защитники природы обращают внимание: распространение энергетических монокультур снижает биоразнообразие, поскольку условия обитания многих видов флоры и фауны при этом ухудшаются. Наконец, при производстве биологического топлива происходят всё те же выбросы парниковых газов, и в итоге пресловутый углеродный баланс может быть даже хуже, чем при использовании традиционного горючего. А на стадии сжигания биотоплива вперемешку с ископаемым (обычным дизелем или бензином) возникают токсичные химические соединения.

Геотермальная энергетика

Этот вид альтернативной энергетики, позволяющий за счёт недр Земли отапливать дома и даже тротуары в Исландии, тоже имеет недостатки. Во-первых, эта технология может провоцировать землетрясения. Выкачивание термальной воды способно приводить к деформации слоёв горных пород и локальным сейсмическим явлениям, сходным с теми, что возникают при горнодобывающих производствах.

Во-вторых, хозяйственное применение геотермальных источников чревато химическим загрязнением воды и почвы. Наконец, сами конструкции термальных станций подвержены влиянию коррозии и быстрому разрушению.

Приливные электростанции

Технология использует для выработки электричества энергию приливов — суточных колебаний уровня океана вследствие притяжения Луны. Поэтому строят такие станции на берегах морских заливов или в устьях рек — там, где эти колебания сильно выражены.

Приливные электростанции имеют очевидные преимущества: они экологичны, а у произведённой ими энергии крайне низкая себестоимость. Но недостатки есть и у них. Как и ГЭС, построенные на плотинах, электростанции, использующие энергию приливов, могут менять режимы течений в заливах и впадающих в них реках, а также пути миграции рыб.

Есть даже мнение, что работа приливных электростанций тормозит вращение Земли, что чревато негативными экологическими последствиями. Но, к счастью, это всего лишь миф. Масса нашей планеты и энергия её вращения слишком велики, чтобы на них могли влиять подобные рукотворные сооружения.

И это, между прочим, повод в очередной раз напомнить, что говорят учёные, скептически настроенные по отношению к теории глобального потепления. А говорят они, что человек в масштабах планеты подобен муравью и он не в состоянии глобально повлиять на климат.