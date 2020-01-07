В Крупском районе вандал разбил более 20 надгробий на кладбище

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 7 января в милицию обратилась 51-летняя жительница населенного пункта Холопеничи Крупского района. Женщина сообщила, что неизвестные подредили надгробия на местном кладбище.

Выяснилось, что вандал разбил 22 надгробных памятника на сумму более 320 рублей, а также памятник «Братская могила 1944 года», являющийся историко-культурной ценностью, сообщили представители УВД Миноблисполкома.

По подозрению в совершенном преступлении задержан и водворен в изолятор временного содержания местный житель. По факту хулиганских действий проводится проверка.