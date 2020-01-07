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В Крупском районе вандал разбил более 20 надгробий на кладбище

08.01.2020 16:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Крупском районе вандал разбил более 20 надгробий на кладбище
УВД Миноблисполкома

Как стало известно, 7 января в милицию обратилась 51-летняя жительница населенного пункта Холопеничи Крупского района. Женщина сообщила, что неизвестные подредили надгробия на местном кладбище.

В Крупском районе вандал разбил более 20 надгробий на кладбище В Барановичском районе с могилы украли две мраморные надгробные плиты

Выяснилось, что вандал разбил 22 надгробных памятника на сумму более 320 рублей, а также памятник «Братская могила 1944 года», являющийся историко-культурной ценностью, сообщили представители УВД Миноблисполкома.

По подозрению в совершенном преступлении задержан и водворен в изолятор временного содержания местный житель. По факту хулиганских действий проводится проверка.

 
 
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По подозрению в совершенном преступлении задержан и водворен в изолятор временного содержания местный житель.
 
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