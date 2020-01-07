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С дворами без машин, парком и площадкой для собак. В Могилеве хотят строить еще один микрорайон

08.01.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве определили место, где вырастет еще один микрорайон многоэтажек — Спутник-2. По данным горисполкома, дома будут высотностью от 10 до 16 этажей — монолитные, кирпичные, панельные. Запроектирован и ясли-сад на 190 мест. Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции уже началось и продлится до конца января.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Спутник-2 включает в себя 16 домов: три 16-этажных, по одному 14- и 10-этажному монолитныму, четыре 10-этажных кирпичных и семь — панельных. Всего тут намерены построить 1288 квартир.

На первых этажах угловых домов будут «объекты общественного назначения».

В микрорайоне запроектирован также ясли-сад на 190 мест.

Что интересно: внутри жилой застройки сделали пешеходную аллею, а парковки вынесли за пределы дворов, чтобы жителям района было безопасно ходить, а спецслужбам и коммунальникам — удобно ездить. Парковочных мест около домов будет 1058 (в том числе 28 — для инвалидов), что составляет 82% от количества квартир. Недостающих 226 парковочных мест предполагается разместить на автомобильной стоянке на 409 машин, запроектированной на перспективу около СТО.

В проекте есть площадки детские и для занятия спортом — с резиновым покрытием, парковая зона с площадкой для выгула собак, велодержатели.

До начала строительства нужно снести частные дома и часть зеленых насаждений. При этом существующее постараются сохранить по максимуму, а вырубленное компенсируют — так написано в извещении о проведении обсуждения.

Экспозицию проекта уже разместили на 1 этаже горисполкома, 13 января пройдет его презентация. Все подробности тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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