В Лиде подростки разгромили квартиру, в которой праздновали Новый Год

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Как стало известно, инцидент произошел в Лиде в квартире на седьмом этаже жилого дома. Девушка без разрешения родителей позвала к себе в гости друзей отметить Новый Год.

Во время вечеринки подростки выпили много алкогольных напитков и под его воздействием принялись крушить предметы в квартире. В частности, компания сломала мебель, разбила люстры, а часть вещей оказались выброшенными на улицу, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Хозяева квартиры решили обратиться в милицию. Они оценили причиненный ущерб не менее чем в 2 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.