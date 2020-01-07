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Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране
Источник материала: СТВ
Стали известны новые подробности крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Напомним, он разбился утром 8 января недалеко от иранской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лайнер авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран – Киев. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа: иранцы, украинцы, канадцы, а также граждане Швеции и Афганистана. Все они погибли.
Соболезнования президентам Украины, Ирана и генерал-губернатору Канады в связи с жертвами авиакатастрофы направил Президент Беларуси.
Еще один бортовой самописец найден на месте крушения украинского Boeing в Тегеране. Несколько часов назад сообщалось об обнаружении другого черного ящика. Теперь эксперты могут приступить к их расшифровке, чтобы установить причины авиакатастрофы, которая унесла жизни 176 человек.
Владимир Семёнченко, вице-президент МАУ по наземному обслуживанию:
Наших соотечественников на борту рухнувшего самолета не было. Эту информацию подтвердили сотрудники диппредставительства Беларуси в Иране.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Тела погибших перевозят в местный центр неотложной помощи. По словам судмедэкспертов, их опознание практически невозможно, поскольку тела сильно обгорели. Идентификация будет проводиться с помощью ДНК-экспертизы, которая может занять длительное время. В данный момент власти Украины и Ирана ведут переговоры на счет безопасной транспортировки погибших украинцев.
Евгений Дыхне, глава авиакомпании МАУ:
Boeing 737 должен был доставить людей из Тегерана в Киев, однако через 2 минуты после вылета экипаж перестал выходить на связь. Самолет потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. Наиболее вероятная версия случившегося – возгорание двигателя. По словам вице-президента авиакомпании по полетной работе, командир судна, а также все члены команды имели большой опыт и ошибка экипажа исключена.
В связи с трагическим инцидентом президент Украины поручил возбудить уголовное дело, а также провести проверку всего гражданского флота. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Самолеты «Белавиа» также временно не будут летать над территориями Ирана и Ирака. Отменяют полеты над этими территориями и многие мировые авиакомпании. Это связано как с крушением украинского Boeing, так и с нарастающей напряженностью между Ираном и США. Минувшей ночью Корпус стражей исламской революции нанес удар с территории Ирана по американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. По информации иранских СМИ, в результате ракетного обстрела погибли 80 человек.
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Стали известны новые подробности крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Напомним, он разбился утром 8 января недалеко от иранской столицы,...
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