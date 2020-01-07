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Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

08.01.2020 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Стали известны новые подробности крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Напомним, он разбился утром 8 января недалеко от иранской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран – Киев. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа: иранцы, украинцы, канадцы, а также граждане Швеции и Афганистана. Все они погибли.

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Соболезнования президентам Украины, Ирана и генерал-губернатору Канады в связи с жертвами авиакатастрофы направил Президент Беларуси.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Всю информацию об авиакатастрофе, известную к этому моменту, собрала наш корреспондент Александра Шкарупина.

Еще один бортовой самописец найден на месте крушения украинского Boeing в Тегеране. Несколько часов назад сообщалось об обнаружении другого черного ящика. Теперь эксперты могут приступить к их расшифровке, чтобы установить причины авиакатастрофы, которая унесла жизни 176 человек.

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Владимир Семёнченко, вице-президент МАУ по наземному обслуживанию:
Из 167 пассажиров два пассажира – граждане Украины, остальные пассажиры – граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана.

Наших соотечественников на борту рухнувшего самолета не было. Эту информацию подтвердили сотрудники диппредставительства Беларуси в Иране.

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Тела погибших перевозят в местный центр неотложной помощи. По словам судмедэкспертов, их опознание практически невозможно, поскольку тела сильно обгорели. Идентификация будет проводиться с помощью ДНК-экспертизы, которая может занять длительное время. В данный момент власти Украины и Ирана ведут переговоры на счет безопасной транспортировки погибших украинцев.

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Евгений Дыхне, глава авиакомпании МАУ:
Авиакомпания выполняет сейчас все процедуры международные, которые связаны с подобными происшествиями. Создается специальным органом расследование. Комиссия для работы – на месте. Авиакомпания также примет участие в ее работе.

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Boeing 737 должен был доставить людей из Тегерана в Киев, однако через 2 минуты после вылета экипаж перестал выходить на связь. Самолет потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. Наиболее вероятная версия случившегося – возгорание двигателя. По словам вице-президента авиакомпании по полетной работе, командир судна, а также все члены команды имели большой опыт и ошибка экипажа исключена.

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

В связи с трагическим инцидентом президент Украины поручил возбудить уголовное дело, а также провести проверку всего гражданского флота. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Самолеты «Белавиа» также временно не будут летать над территориями Ирана и Ирака. Отменяют полеты над этими территориями и многие мировые авиакомпании. Это связано как с крушением украинского Boeing, так и с нарастающей напряженностью между Ираном и США. Минувшей ночью Корпус стражей исламской революции нанес удар с территории Ирана по американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. По информации иранских СМИ, в результате ракетного обстрела погибли 80 человек.

Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране

Люди в материале: Владимир Семёнченко, Евгений Дыхне
 
 
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Стали известны новые подробности крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Напомним, он разбился утром 8 января недалеко от иранской столицы,...
 
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