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На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками

08.01.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экспериментальный светофор установили на Немиге. Дополнительная мигающая секция подскажет водителям, когда можно безопасно повернуть налево или выполнить разворот, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками

Это уже второй подобный объект в столице. В 2018 году таким же образом усовершенствовали светофор на перекрестке Платонова-Козлова. Если желтый сигнал моргает – значит, для встречного потока еще горит зеленый. А когда дополнительная секция гаснет, путь для маневров открыт.

На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками

Надежда Косилко, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция напоминает о том, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства (за исключением трамвая) обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.

На Немиге установили экспериментальный светофор с подсказками

Люди в материале: Надежда Косилко
 
 
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Новости Беларуси. Экспериментальный светофор установили на Немиге. Дополнительная мигающая секция подскажет водителям, когда можно безопасно повернуть налево...
 
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