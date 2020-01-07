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Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

08.01.2020 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили работу газопровода «Турецкий поток» на официальной церемонии в Стамбуле

Российский президент заявил, что технологии, использовавшиеся при прокладке труб, обеспечивают безопасность и экологичность «Турецкого потока». При этом он назвал трубопровод «беспрецедентным по своим масштабам» и проложенным во «враждебной среде».

Что еще известно:

С 1 января 2020 года через «Турецкий поток» газ поставляется из России в Турцию, Северную Македонию и Грецию. По словам главы Минэнерго Александра Новака, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории. Строительство его морской части началось в 2017 году, в «Газпроме» оценивали стоимость «Турецкого потока» в семь миллиардов долларов.

Что важно знать:

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Штаты запретили любым компаниям работать над этими проектам, иначе их американские активы заблокируют.

Еврокомиссия не одобрила санкции, которые могут повлиять на европейские компании, задействованные в проекте. В Германии ограничения назвали вмешательством во внутренние дела. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб «Северного потока — 2», приостановила работы. 
 
 
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили работу газопровода «Турецкий поток» на официальной церемонии в Стамбуле
 
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