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В Логойске Audi насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Логойске. Об этом
Смертельный наезд произошел вечером 7 января. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Audi 100 сбил 48-летнего местного жителя, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел вечером 7 января.
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