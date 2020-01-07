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В Логойске Audi насмерть сбила пешехода

08.01.2020 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Логойске. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ

Смертельный наезд произошел вечером 7 января. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Audi 100 сбил 48-летнего местного жителя, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Смертельный наезд произошел вечером 7 января.
 
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