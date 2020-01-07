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Афанасьева: «В женщине должна оставаться недоступность, недосказанность, тайна, загадка»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы по натуре, вообще, влюбчивый человек? Мужчина долго находит к Вам ключик...
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