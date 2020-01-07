Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Европейский союз 8 января 2020 года подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Церемония состоялась в Брюсселе.

От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия сейчас председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Напомним переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии Минск и Брюссель вели более пяти лет и несколько лет подряд находились «на стадии завершения». Соглашение об упрощении визового режима предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро.

Однако подписание соглашения не означает, что оно вступит в силу в этот же день. Подписанные документы теперь должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. То есть ждать придется, как минимум, несколько месяцев.

В начале февраля 2020 года начнет действовать обновленный Визовый кодекс Европейского союза, который предусматривает повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Для белорусов эта цена будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу соглашение с ЕС. Только после этого сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро. В Евросоюзе предполагают, что соглашения вступят в силу в июне 2020 года.