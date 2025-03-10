Как закрыть ИП в Беларуси: порядок действий

Источник материала: ProBusiness





Для того, чтобы прекратить деятельность индивидуального предпринимателя в Беларуси необходимо не только пройти ряд процедур, но и тщательно подготовиться к этому процессу. Подготовили последовательность действий на случай, если вы решили закрыть ИП. Помог нам в этом юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративному праву Дмитрий Вощило.



Дмитрий Вощило

Юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративному праву

Уточняем план проверок

Сначала нужно уточнить план проверок деятельности предпринимателей. Это можно сделать на сайте Комитета Государственного контроля. Закрыть ИП до проведения этой проверки не получится, так что если вы указаны как объект для проверки, необходимо ее дождаться и уже тогда приступать к закрытию ИП.

Публикуем объявление о прекращении деятельности ИП на сайте журнала «Юстиция Беларуси»

В обязательном порядке необходимо подать объявление о закрытии предприятия на сайте журнала «Юстиция Беларуси» . Чтобы подать объявление, нужно оплатить размещение объявления, указав реквизиты. Услуга стоит 32 BYN. Объявление публикуется на второй рабочий день после подачи. С даты публикации отсчитывается двухмесячный срок, в течение которого кредиторы имеют право предъявить свои требования. Необходимо погасить все задолженности — в противном случае прекращение деятельности индивидуального предпринимателя не произойдет.

При прекращении деятельности ИП увольняем сотрудников правильно

Если у вас были наемные сотрудники, то, согласно Трудовому кодексу , вы как ИП должны письменно уведомить работников о планируемом закрытии минимум за два месяца до начала процедуры закрытия. Если предупреждение о прекращении деятельности ИП было осуществлено менее чем за два месяца, то по договоренности с сотрудником работодатель может выплатить работнику компенсацию в размере двухмесячной средней зарплаты. Расторгнуть трудовые отношения тоже желательно до вхождения в процедуру закрытия.

Подаем заявление о прекращении деятельности в исполком

Следующим шагом является подача заявления о прекращении деятельности в исполком, в котором вы регистрировались в качестве ИП (либо туда, где вы зарегистрированы сейчас, если меняли адрес регистрации) и квитанцию об оплате. Шаблон заявления о прекращении деятельности ИП можно скачать здесь .

Подать заявление на закрытие можно онлайн через ключ ЭЦП, вне зависимости от даты регистрации. С этого момента прекращение деятельности индивидуального предпринимателя считается официально начатой. Теперь ИП не может совершать операции по банковским счетам, за исключением операций, связанных с прекращением деятельности. Все государственные органы получают автоматически извещение о ликвидации ИП, дополнительно сообщать им не нужно.

Документы, которые нужно сдать в исполком:

оригинал Свидетельства о государственной регистрации ИП (если утеряно, то заявление об утере);

уведомление о завершении прекращения деятельности ИП;

о завершении прекращения деятельности ИП; справку о сдаче документов в архив, если вы привлекали наемных работников.

После этого исполком исключает вас из числа индивидуальных предпринимателей в Едином государственном регистре. Теперь, указав свой УНП на сайте ЕГР, вы увидите статус «Исключен из ЕГР».

Подаем декларации и отчеты в налоговую и ФСЗН

Необходимо также подать декларации и отчеты в налоговую и ФСЗН в течение 5 рабочих дней после подачи заявления в исполком. Декларация оформляется за период с начала года по день подачи заявления о прекращении деятельности ИП. В ФСЗН подается стандартный отчет формы ПУ-3 за такой же срок.

Ошибки, из-за которых нельзя закрыть ИП: В случае, если нарушается порядок и сроки прекращения деятельности (следует обратить внимание, что законодательство не определяет понятие «порядок ликвидации»). Самой распространенной ошибкой является непредоставление справки о сдаче документов в архив при привлечении индивидуальным предпринимателем наемных работников. В случае если в процедуре прекращения деятельности индивидуального предпринимателя не предпринимаются меры по погашению долговых обязательств перед кредиторами. Если имеются долговые обязательства перед кредиторами и имущества индивидуального предпринимателя недостаточно для погашения задолженности, индивидуальный предприниматель в таком случае обязан подать в экономический суд заявление о банкротстве. В случае, если не завершена проверка контролирующих органов (ИМНС, РУП «Белгосстрах», ФСЗН). Неверное составление или искажение информации, указанной в справке о завершении процесса прекращения деятельности.

Долги переходят к гражданину

Следует помнить, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание (ч.1 ст. 23 ГК). Следовательно, после того, как индивидуальный предприниматель будет исключен из ЕГР, гражданин будет отвечать по долгам. Исключение — случай, когда индивидуальный предприниматель исключен из ЕГР в связи с процедурой банкротства.