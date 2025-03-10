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Как закрыть ИП в Беларуси: порядок действий
10.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для того, чтобы прекратить деятельность индивидуального предпринимателя в Беларуси необходимо не только пройти ряд процедур, но и тщательно подготовиться к этому процессу. Подготовили последовательность действий на случай, если вы решили закрыть ИП. Помог нам в этом юрист юридической компании «Экономические споры», специалист по корпоративному праву Дмитрий Вощило.
Уточняем план проверок
Сначала нужно уточнить план проверок деятельности предпринимателей. Это можно сделать на
Публикуем объявление о прекращении деятельности ИП на сайте журнала «Юстиция Беларуси»
В обязательном порядке необходимо подать объявление о закрытии предприятия на сайте журнала
При прекращении деятельности ИП увольняем сотрудников правильно
Если у вас были наемные сотрудники, то, согласно
Подаем заявление о прекращении деятельности в исполком
Следующим шагом является подача заявления о прекращении деятельности в исполком, в котором вы регистрировались в качестве ИП (либо туда, где вы зарегистрированы сейчас, если меняли адрес регистрации) и квитанцию об оплате. Шаблон заявления о прекращении деятельности ИП можно
Подать заявление на закрытие можно
Документы, которые нужно сдать в исполком:
После этого исполком исключает вас из числа индивидуальных предпринимателей в Едином государственном регистре. Теперь, указав свой УНП на сайте ЕГР, вы увидите статус «Исключен из ЕГР».
Подаем декларации и отчеты в налоговую и ФСЗН
Необходимо также подать декларации и отчеты в налоговую и ФСЗН в течение 5 рабочих дней после подачи заявления в исполком. Декларация оформляется за период с начала года по день подачи заявления о прекращении деятельности ИП. В ФСЗН подается стандартный отчет формы ПУ-3 за такой же срок.
Долги переходят к гражданину
Следует помнить, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание (ч.1 ст. 23 ГК). Следовательно, после того, как индивидуальный предприниматель будет исключен из ЕГР, гражданин будет отвечать по долгам. Исключение — случай, когда индивидуальный предприниматель исключен из ЕГР в связи с процедурой банкротства.
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Для того, чтобы прекратить деятельность индивидуального предпринимателя в Беларуси необходимо не только пройти ряд процедур, но и тщательно подготовиться к этому...
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