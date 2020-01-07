Невероятно! В Беларуси вполне возможен второй пожизненный срок убийце

Второй пожизненный срок: убийце Девкшу суд огласит приговор 13 января.





Эксперты отмечают, что уголовное дело Девкша, которому второй раз суд может назначить пожизненное заключение, может войти в учебники по криминалистике.





пишет Sputnik, особо опасному преступнику Сергею Девкшу, отбывающему пожизненный срок, прокурор через 15 лет вновь попросил пожизненное заключение. КакSputnik, особо опасному преступнику Сергею Девкшу, отбывающему пожизненный срок, прокурор через 15 лет вновь попросил пожизненное заключение.





Сегодня в Минском городском суде прошли прения сторон, государственный обвинитель попросил для обвиняемого за покушение на убийство сотрудника милиции 23 года лишения свободы. Он также попросил суд учесть ранее назначенное ему наказание и в общей сложности приговорить его к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Второй пожизненный срок

Это второй пожизненный срок, который суд может назначить Девкшу, вошедшему в историю белорусской криминалистики как особо опасный преступник. Убивший милиционера и приговоренный к пожизненному заключению мужчина уже почти 15 лет отсидел в колонии, теперь его судят за покушение на убийство сотрудника минской милиции.









Девкша судят еще по старому Уголовному кодексу – в редакции 1999 года. Сегодня в суде, после того, как выступили в прениях прокурор и адвокат, обвиняемый выступил с последним словом - в котором он в очередной раз заявил, что не признает своей вины.

Экстрадировали из ЕС и не расстреляли

Как ранее сообщало агентство, в начале 2000-х Девкш скрылся от суда и следствия, был объявлен в международный розыск и после задержания в Польше по запросу Минска был экстрадирован в Беларусь. Его судили за убийство в августе 2001 года майора минской милиции Игоря Кашкана. До этого злоумышленника судили за убийство нескольких человек, он отбывал наказание в исправительной колонии. Уже во время первого срока заключения Девкш прославился особой дерзостью – вступал в конфликты не только с администрацией колонии, но и со "смотрящими". За карточное шулерство другие заключенные сломали ему руки, после чего почти месяц кормили с ложки.





Девкша за убийство сотрудника милиции (с учетом ранее совершенных преступлений) еще могли приговорить к расстрелу. Но из-за того, что его выдал Евросоюз, где запрещена смертная казнь, в Беларуси убийце назначили пожизненный срок.



