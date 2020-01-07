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Невероятно! В Беларуси вполне возможен второй пожизненный срок убийце

08.01.2020 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты отмечают, что уголовное дело Девкша, которому второй раз суд может назначить пожизненное заключение, может войти в учебники по криминалистике.

Невероятно! В Беларуси вполне возможен второй пожизненный срок убийце
© Sputnik / Анна Нефедова
Второй пожизненный срок: убийце Девкшу суд огласит приговор 13 января.

Эксперты отмечают, что уголовное дело Девкша, которому второй раз суд может назначить пожизненное заключение, может войти в учебники по криминалистике.

Как пишет Sputnik, особо опасному преступнику Сергею Девкшу, отбывающему пожизненный срок, прокурор через 15 лет вновь попросил пожизненное заключение.

Сегодня в Минском городском суде прошли прения сторон, государственный обвинитель попросил для обвиняемого за покушение на убийство сотрудника милиции 23 года лишения свободы. Он также попросил суд учесть ранее назначенное ему наказание и в общей сложности приговорить его к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Второй пожизненный срок
Это второй пожизненный срок, который суд может назначить Девкшу, вошедшему в историю белорусской криминалистики как особо опасный преступник. Убивший милиционера и приговоренный к пожизненному заключению мужчина уже почти 15 лет отсидел в колонии, теперь его судят за покушение на убийство сотрудника минской милиции.


Девкша судят еще по старому Уголовному кодексу – в редакции 1999 года. Сегодня в суде, после того, как выступили в прениях прокурор и адвокат, обвиняемый выступил с последним словом - в котором он в очередной раз заявил, что не признает своей вины.

Экстрадировали из ЕС и не расстреляли

Как ранее сообщало агентство, в начале 2000-х Девкш скрылся от суда и следствия, был объявлен в международный розыск и после задержания в Польше по запросу Минска был экстрадирован в Беларусь. Его судили за убийство в августе 2001 года майора минской милиции Игоря Кашкана. До этого злоумышленника судили за убийство нескольких человек, он отбывал наказание в исправительной колонии. Уже во время первого срока заключения Девкш прославился особой дерзостью – вступал в конфликты не только с администрацией колонии, но и со "смотрящими". За карточное шулерство другие заключенные сломали ему руки, после чего почти месяц кормили с ложки.

Девкша за убийство сотрудника милиции (с учетом ранее совершенных преступлений) еще могли приговорить к расстрелу. Но из-за того, что его выдал Евросоюз, где запрещена смертная казнь, в Беларуси убийце назначили пожизненный срок.
 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты отмечают, что уголовное дело Девкша, которому второй раз суд может назначить пожизненное заключение, может войти в учебники по криминалистике.
 
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