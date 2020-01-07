Больше часа в очереди, чтобы выписать лекарство. Случчанка прислала видео из регистратуры слуцкой поликлиники

Источник материала: Слуцк Город

Случчанка Светлана Донцова возмущена очередями в регистратуре поликлиники Слуцкой ЦРБ. Женщина прислала короткое видео, какая обстановка сегодня была в холе медучреждения.

— Я бы не стала затрагивать эту тему, но, записавшись заранее по телефону, чтобы только выписать лекарство, простоять больше часа в очереди - это перебор, — написала женщина.

Автор утверждает, что насчитала в очереди не менее 100 человек.

Светлана не первая, кто обращает внимание не неудобства после запуска электронной очереди. Многие случчане в беседе с корреспондентом SG выражали мнение, что стоять в одной очереди за талонами к врачу и когда нужно просто взять направление на анализ - это неправильно и уж никак не создаёт комфорта посетителям.

В середине декабря руководство поликлиники в газете «Слуцкий край» комментировало ситуацию с введением терминала электронной очереди. Тогда было сказано, что терминал был установлен для удобства посетителей, отдельные категории граждан могут взять талоны с приоритетом, а около месяца возле терминала будет работать консультант.



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