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Проект указа о ценах на лекарства вынесли на общественное обсуждение в Беларуси

08.01.2020 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство хочет усовершенствовать порядок ценообразования на лекарства и медтехнику. Проект соответствующего указа вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имеющаяся сейчас возможность ограничивать размер надбавок не является сдерживающим фактором при формировании необоснованно высоких цен. При ввозе в страну препаратов их оптовая и розничная стоимость формируется исходя из контрактной цены поставщика.

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Поэтому предлагается распространить действие ценового регулирования на товары по перечням, установленным Минздравом. Принятие указа создаст равные условия для государственной и частных аптечных организаций, а также оптимизирует работу всех продавцов лекарств.

Больше новостей экономики за 8 января здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство хочет усовершенствовать порядок ценообразования на лекарства и медтехнику. Проект соответствующего указа вынесен на...
 
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