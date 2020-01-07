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Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь

08.01.2020 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обновленный Трудовой кодекс, контрактные отношения, фриланс и законодательный «пенсионный иммунитет». 8 января мы поговорим о рабочей жизни. В гостях студии Новости «24 часа» Марина Лазарь – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси.

Работник больше не будет платить штрафы, наложенные на нанимателя

Илона Волынец, СТВ:
Скоро в нашей стране вступит в силу обновленный Трудовой кодекс. Скажите, какие изменения, на ваш взгляд, наиболее заметны? За какие позиции профсоюзы особенно боролись?

Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
По нашему мнению, одним из основных вопросов, которого мы добились и включили в Трудовой кодекс – это нормы, касающиеся материальной ответственности работника за ущерб, причиненный им при исполнении трудовых обязанностей. В сумму такого ущерба со вступлением изменений в Трудовой кодекс не будут включаться штрафы, которые взыскиваются с нанимателя. После 28 января в связи со вступлением изменений в Трудовой кодекс наниматель не сможет взыскивать с работника тот штраф, который будет наложен на этого нанимателя.

Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь

Продление контракта с добросовестными работниками

Кроме того, немаловажным нам представляется вопрос по контрактам, которые заключаются или продлеваются с работниками, которые являются добросовестными. То есть это те работники, которые не допускают нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины. Если обе стороны трудовых отношений пришли к согласию о продлении их, то в этом случае наниматель обязан продлить с работником контракт до максимального срока (то есть до 5 лет) либо заключить новый контракт на срок до 3 лет.

Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь

Как будут защищены фрилансеры

Илона Волынец:
Сегодня очень модно и удобно работать дистанционно. Как защищены так называемые фрилансеры?

Марина Лазарь:
Понятие фриланса в нашем законодательстве отсутствует. Вместе с тем вы правильно говорите – есть такая «дистанционная работа». Когда вступят изменения в Трудовой кодекс, такие работники будут защищены с точки зрения трудового законодательства.

С такими работниками в обязательном порядке должен заключаться трудовой договор, и все гарантии, которые предоставляются законодательством с учетом особенностей, которые регулируются Трудовым кодексом, будут таким работникам предоставлены. И тут очень большую роль играет сам трудовой договор, в котором будут закреплены эти гарантии таким работникам.

Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь

Переход на четырехдневную рабочую неделю

Илона Волынец:
Сегодня во многих странах активно обсуждается сокращение трудовой недели с пяти дней до четырех. Как думаете, в нашей стране такое реально, или все-таки нельзя белорусам расслабляться?

Марина Лазарь:
Вы видели, наверное, что в основном нам предлагают примеры в мировой практике, когда переход на четырехдневную рабочую неделю происходит именно в IT-компаниях. То есть говорить о всех сферах деятельности человека, наверное, преждевременно. И тут основным вопросом становится то, чтобы за работником сохранялась заработная плата, чтобы не уменьшалось его соцобеспечение.

«Пенсионный иммунитет»

Илона Волынец:
Часто возникает вопрос: у человека остается несколько месяцев до пенсии, и работник волнуется, продлит ли с ним наниматель контракт. Пенсионеры насколько у нас будут защищены обновленным Трудовым кодексом?

Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь

Марина Лазарь:
С точки зрения трудового законодательства понятие «пенсионер» у нас не присутствует. Для таких лиц, которые имеют право на пенсию, одинаковые гарантии при заключении трудового договора и при его прекращении.

Вместе с тем вы правильно говорите, что лица предпенсионного возраста, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста осталось менее двух лет – для них есть гарантии. Наниматель обязан с таким лицом, если оно добросовестное, продлить трудовые отношения на срок не менее чем до достижения пенсионного возраста.

В этом году пенсионный возраст общеустановленный для мужчин составляет 62 года, а для женщин – 57 лет. Соответственно, если мужчина достигает 60 лет, а женщина 55, тогда становится вопрос: если с вами продлевают контракт либо заключают, вы должны знать о своих правах и требовать от нанимателя их соблюдения.

Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь

Илона Волынец:
Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит правовые приемы граждан. На что больше всего жалуются белорусы? Много ли вопросов связано именно с трудовыми отношениями?

Марина Лазарь:
В 2019 году мы провели мониторинг и видим, что в этом году к нам обратились более 4000 человек. Это достаточно большое количество людей, и порядка 70 % вопросов, которые к нам поступают, – это вопросы, связанные с нарушением трудового законодательства либо с какими-то консультациями в области его применения.

На таких приемах мы не только юридические консультации даем, но можем подготовить и процессуальные документы. Это может быть исковое заявление в суд, это может быть заявление в комиссию по трудовым спорам либо обращение в какой-то государственный орган за разъяснением какой-то официальной позиции.

Люди в материале: Марина Лазарь, Илона Волынец
 
 
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Новости Беларуси. Обновленный Трудовой кодекс, контрактные отношения, фриланс и законодательный «пенсионный иммунитет». 8 января мы поговорим о рабочей жизни. В...
 
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