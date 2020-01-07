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Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновленный Трудовой кодекс, контрактные отношения, фриланс и законодательный «пенсионный иммунитет». 8 января мы поговорим о рабочей жизни. В гостях студии Новости «24 часа» Марина Лазарь – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси.
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Илона Волынец, СТВ:
Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Продление контракта с добросовестными работниками
Кроме того, немаловажным нам представляется вопрос по контрактам, которые заключаются или продлеваются с работниками, которые являются добросовестными. То есть это те работники, которые не допускают нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины. Если обе стороны трудовых отношений пришли к согласию о продлении их, то в этом случае наниматель обязан продлить с работником контракт до максимального срока (то есть до 5 лет) либо заключить новый контракт на срок до 3 лет.
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Илона Волынец:
Марина Лазарь:
С такими работниками в обязательном порядке должен заключаться трудовой договор, и все гарантии, которые предоставляются законодательством с учетом особенностей, которые регулируются Трудовым кодексом, будут таким работникам предоставлены. И тут очень большую роль играет сам трудовой договор, в котором будут закреплены эти гарантии таким работникам.
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Илона Волынец:
Марина Лазарь:
«Пенсионный иммунитет»
Илона Волынец:
Марина Лазарь:
Вместе с тем вы правильно говорите, что лица предпенсионного возраста, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста осталось менее двух лет – для них есть гарантии. Наниматель обязан с таким лицом, если оно добросовестное, продлить трудовые отношения на срок не менее чем до достижения пенсионного возраста.
В этом году пенсионный возраст общеустановленный для мужчин составляет 62 года, а для женщин – 57 лет. Соответственно, если мужчина достигает 60 лет, а женщина 55, тогда становится вопрос: если с вами продлевают контракт либо заключают, вы должны знать о своих правах и требовать от нанимателя их соблюдения.
Илона Волынец:
Марина Лазарь:
На таких приемах мы не только юридические консультации даем, но можем подготовить и процессуальные документы. Это может быть исковое заявление в суд, это может быть заявление в комиссию по трудовым спорам либо обращение в какой-то государственный орган за разъяснением какой-то официальной позиции.
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Новости Беларуси. Обновленный Трудовой кодекс, контрактные отношения, фриланс и законодательный «пенсионный иммунитет». 8 января мы поговорим о рабочей жизни. В...
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