Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии. Теперь граждане нашей страны смогут оформлять визы за 35 евро❗

Церемония состоялась 8 января в Брюсселе. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС – заместитель премьера и министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия председательствует в ЕС), а также еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Теперь соглашения должны быть ратифицированы парламентами Беларуси и ЕС. Они начнут действовать первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

Также соглашение должна утвердить и белорусская сторона – это произойдет не раньше апреля, потому что следующая парламентская сессия начинается 2 апреля. То есть, в лучшем случае, платить за визу 35 евро беларусы начнут в июне 2020 года.

Напомним, что с февраля 2020 года Евросоюз увеличивает консульский сбор для граждан третьих стран (в том числе Беларуси) с 60 до 80 евро. То есть, как минимум, на 3-4 месяца шенген для белорусов подорожает, а не наоборот.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима, решение о выдаче визы должно быть принято в течение 10 дней. Дополнительная проверка не должна превысить 30 дней.

Что касается соглашения о реадмиссии, то это соглашение Беларуси и ЕС об обратном приёме на свою территорию не только своих граждан, но и граждан третьих стран, лиц без гражданства. Что касается "граждан третьих стран", то наша страна получила переходный период, который продлится два года. Брюссель обещает Беларуси в этой области и финансовую, и техническую помощь.