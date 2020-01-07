Власти взялись за продажу товаров в рассрочку. Банкам посоветовали урезать аппетиты по комиссии

Источник материала: Tut.by

Власти обеспокоены высокими размерами комиссий, которые получают банки от торговли за продажу товаров или услуг в рассрочку, в том числе по картам рассрочки. Размер такого вознаграждения в некоторых случаях превышает 30% от стоимости товара или услуги. Это существенно сказывается на ценнике для потребителей в сторону повышения. В этой ситуации банкам рекомендуют заметно урезать аппетиты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В письме, которое коммерческие банки получили от Нацбанка, говорится, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, который банки получают от торговли, может превышать 30%. Копия письма опубликована в телеграмм-канале harbatsevich . Информацию о рассылке письма FINANCE.TUT.BY также подтвердили в одном из банков.

«В целях возмещения своих расходов по оплате возмездных услуг банков организации торговли (сервиса) включают эти расходы в цену товара и таким образом переносят их на потребителя независимо от того, приобретался им товар с использованием карты рассрочки или нет», — отмечается в письме.

Банкам рекомендуют уже с 8 января ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Ожидается, что за счет этого снизится стоимость товаров и услуг для потребителей.

В банке, в котором нам подтвердили получение письма, прогнозируют, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев (сейчас этот срок достигает в некоторых случаях 36 месяцев по картам рассрочки). На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно. Не исключено также, прогнозируют в банке, что банки будут охотнее предлагать своим клиентам не карты рассрочки, а кредитные карты. И если кредитка предполагает приличные проценты за пользование деньгами, то карты рассрочки позволяют приобрести товар почти без процентов (в некоторых случаях предусмотрено комиссия за ее обслуживание).

При этом нужно учитывать, конечно же, уже включенные в стоимость товара или услуги вознаграждение, которое получает банк от торговли за рассрочку. Проще говоря, магазин платит банку комиссию, а банк предоставляет кредитные ресурсы. «Торговая сеть выигрывает за счет товарооборота, поскольку люди начинают больше покупать. Сама по себе рассрочка не подразумевает процентов. Но если там есть дополнительные условия (увеличение гарантии и другие), то они вправе взять за это плату», — поясняли ранее в МАРТ.

Какие раньше были вопросы к рассрочке

Напомним, в июне 2019 года сообщалось, что МАРТ усмотрел в использовании карт рассрочек нарушение прав потребителей. В ведомство стали поступать жалобы от физлиц, они увидели дискриминацию потребителей в том, что магазины не предоставляют скидки тем клиентам, которые покупают товары в рассрочку с помощью банковских карт. «Продавец не имеет права устанавливать разный размер скидок, либо не применять установленные скидки в случае оплаты товара в безналичной форме (например, с применением карточки рассрочки платежа)», — говорилось в письме антимонопольного ведомства, которое приводил БелаПАН. Банки тогда не согласились с антимонопольным ведомством.

Представители крупных розничных сетей, которые торгуют бытовой техникой и электроникой, также считают, что ужесточение правил обращения карт рассрочек будет иметь ряд негативных последствий, писал БелаПАН.

«Если из-за административного регулирования карты рассрочек станут терять популярность, это приведет к сокращению товарооборота, так как в рассрочку благодаря этим картам оформляется львиная доля товаров длительного пользования», — рассказал представитель крупной розничной сети.

Ранее — в начале 2019 года — Нацбанк про­анализировал банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. Для едино­образного подхода банкам направили рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рас­срочки, а также кредитным линиям.