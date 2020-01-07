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Власти взялись за продажу товаров в рассрочку. Банкам посоветовали урезать аппетиты по комиссии
Источник материала: Tut.by
Власти обеспокоены высокими размерами комиссий, которые получают банки от торговли за продажу товаров или услуг в рассрочку, в том числе по картам рассрочки. Размер такого вознаграждения в некоторых случаях превышает 30% от стоимости товара или услуги. Это существенно сказывается на ценнике для потребителей в сторону повышения. В этой ситуации банкам рекомендуют заметно урезать аппетиты.
В письме, которое коммерческие банки получили от Нацбанка, говорится, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, который банки получают от торговли, может превышать 30%. Копия письма опубликована в телеграмм-канале
«В целях возмещения своих расходов по оплате возмездных услуг банков организации торговли (сервиса) включают эти расходы в цену товара и таким образом переносят их на потребителя независимо от того, приобретался им товар с использованием карты рассрочки или нет», — отмечается в письме.
Банкам рекомендуют уже с 8 января ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Ожидается, что за счет этого снизится стоимость товаров и услуг для потребителей.
В банке, в котором нам подтвердили получение письма, прогнозируют, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев (сейчас этот срок
При этом нужно учитывать, конечно же, уже включенные в стоимость товара или услуги вознаграждение, которое получает банк от торговли за рассрочку. Проще говоря, магазин платит банку комиссию, а банк предоставляет кредитные ресурсы. «Торговая сеть выигрывает за счет товарооборота, поскольку люди начинают больше покупать. Сама по себе рассрочка не подразумевает процентов. Но если там есть дополнительные условия (увеличение гарантии и другие), то они вправе взять за это плату», —
Какие раньше были вопросы к рассрочке
Напомним, в июне 2019 года сообщалось, что МАРТ
Представители крупных розничных сетей, которые торгуют бытовой техникой и электроникой, также считают, что ужесточение правил обращения карт рассрочек будет иметь ряд негативных последствий, писал БелаПАН.
«Если из-за административного регулирования карты рассрочек станут терять популярность, это приведет к сокращению товарооборота, так как в рассрочку благодаря этим картам оформляется львиная доля товаров длительного пользования», — рассказал представитель крупной розничной сети.
Ранее — в начале 2019 года — Нацбанк
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Власти обеспокоены высокими размерами комиссий, которые получают банки от торговли за продажу товаров или услуг в рассрочку.
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