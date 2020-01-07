Планы на 2020-й: Лукашенко станет стыдно?

Игнорировать выборы президента или найти единого кандидата? Воспользоваться кризисом власти или вместе выступить против общих врагов?

Словом 2019 года стало «независимость». О ценности суверенитета и независимости разговаривают и во властных коридорах, и на кухнях обычных граждан. С чем будет связывают новый, 2020 год? Смотрите прогноз ведущих программы «Беседы ProContra» Светланы Калинкиной, Владимира Мацкевича и Виталия Цыганкова, чтобы узнать:





что выберут белорусы: учредительное собрание или выборы;

объединит ли идея общих ценностей власть и ее оппонентов;

пришло ли время простить Лукашенко.



