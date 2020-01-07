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Планы на 2020-й: Лукашенко станет стыдно?
Источник материала: Партизан
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Игнорировать выборы президента или найти единого кандидата? Воспользоваться кризисом власти или вместе выступить против общих врагов?
Словом 2019 года стало «независимость». О ценности суверенитета и независимости разговаривают и во властных коридорах, и на кухнях обычных граждан. С чем будет связывают новый, 2020 год? Смотрите прогноз ведущих программы «Беседы ProContra» Светланы Калинкиной, Владимира Мацкевича и Виталия Цыганкова, чтобы узнать:
что выберут белорусы: учредительное собрание или выборы;
объединит ли идея общих ценностей власть и ее оппонентов;
пришло ли время простить Лукашенко.
Специально для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть, «Беседа»
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Новые выпуски программ Белсат. Вызовы и опасности нового года – в обзоре ведущих «Беседы ProContra» Светланы Калинкиной, Владимира Мацкевича и Виталия Цыганкова.
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