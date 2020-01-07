Беларусь разработала биометрические паспорта для дипломатов, ЕС изучает их степень защиты

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь разработала биометрические паспорта для дипломатов, Европейский союз изучает их степень защиты. Об этом рассказал сегодня заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович на церемонии подписания соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии между Беларусью и ЕС, сообщает БЕЛТА.





"Беларусь недавно поделилась с нами характеристиками новых дипломатических биометрических паспортов. Условием для ратификации соглашения является позитивное заключение в отношении безопасности и степени их защиты", - сказал Давор Божинович.

Он рассчитывает, что с вступлением в силу подписанных соглашений Европейский союз станет еще ближе к Беларуси, между ними укрепится сотрудничество в экономической, культурной и научной сферах.

Как сообщалось, 8 января в Брюсселе Беларусь и Евросоюз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Когда документы вступят в силу, стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а владельцы дипломатических паспортов в Беларуси и ЕС смогут въезжать на территорию друг друга без виз.

Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Кроме того, Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.