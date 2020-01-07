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Это поступок: президент Эстонии вернула крымское вино посольству России

08.01.2020 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от бутылки крымского вина, подаренной ей посольством России в день ее 50-летия.

Это поступок: президент Эстонии вернула крымское вино посольству России
Об этом в среду сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.

"Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России", - говорится в сообщении.

Глава эстонского государства отметила свой юбилей 30 декабря 2019 года.

Как сообщал Укринформ, 12 декабря 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время форума лидерства "Польша-Эстония, общность целей в Совете Безопасности ООН" заявила, что Эcтония в качестве непостоянного члена Совбеза ООН намерена в течение ближайших 2-х лет поднимать тему Украины с целью "сохранить эту дискуссию на форуме Совета Безопасности ООН".

Фото: Vallo Kruuser
 
 
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от бутылки крымского вина, подаренной ей посольством России в день ее 50-летия.
 
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