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В Логойске Audi насмерть сбил 48-летнего пешехода

08.01.2020 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Логойске.  

По информации УВД Минского облисполкома, авария случилась вечером седьмого января.  

В Логойске Audi насмерть сбил 48-летнего пешехода
Фото: УВД Миноблисполкома  

За рулем автомобиля Audi находился 23-летний водитель. Он совершил наезд на 48-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.  

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.  

В конце декабря в Пуховичском районе водитель сбил пешехода насмерть и скрылся – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Логойске.   По информации УВД Минского облисполкома, авария случилась вечером седьмого января.   Фото:...
 
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