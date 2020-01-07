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В Логойске Audi насмерть сбил 48-летнего пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Логойске.
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За рулем автомобиля Audi находился 23-летний водитель. Он совершил наезд на 48-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.
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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Логойске. По информации УВД Минского облисполкома, авария случилась вечером седьмого января. Фото:...
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