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На Рождество мужчина выстрелил себе в челюсть из травматического оружия. Публично
Источник материала: Партизан
Он скончался от полученной травмы в авто скорой помощи,
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Когда сотрудники милиции приехали на место происшествия, они увидели мужчину с окровавленным лицом и одеждой. Позже выяснилось, что до прибытия правоохранителей и медработников местный житель выстрелил себе в лицо из травматического пистолета.
фото носит иллюстративный характер
Переговоры с мужчиной продолжались около двух часов – безуспешно. Он выстрелил себе в челюсть из травматического оружия и скончался в автомобиле скорой помощи.
Делом сейчас занимаются следователи.
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Он скончался от полученной травмы в авто скорой помощи, сообщает «Слуцкий край».
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