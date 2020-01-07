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На Рождество мужчина выстрелил себе в челюсть из травматического оружия. Публично

08.01.2020 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он скончался от полученной травмы в авто скорой помощи, сообщает «Слуцкий край».

Согласно изданию kurjer.info, отговорить от самоубийства мужчину пытался его сын. На месте происшествия также присутствовала «скорая» и милиция. Но 55-летний житель Слуцка никого не подпускал к себе.

Когда сотрудники милиции приехали на место происшествия, они увидели мужчину с окровавленным лицом и одеждой. Позже выяснилось, что до прибытия правоохранителей и медработников местный житель выстрелил себе в лицо из травматического пистолета.


фото носит иллюстративный характер

Переговоры с мужчиной продолжались около двух часов – безуспешно. Он выстрелил себе в челюсть из травматического оружия и скончался в автомобиле скорой помощи.

Делом сейчас занимаются следователи.
 
 
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Он скончался от полученной травмы в авто скорой помощи, сообщает «Слуцкий край».
 
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