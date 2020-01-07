Как выглядит скандальный ресторан «Лебяжий», который построили на берегу заповедного пруда

Источник материала: Tut.by

В эти выходные на столичной улице Ратомской, 2, прямо на берегу заповедного пруда Лебяжий, официально запустится одноименный ресторан. Еще на этапе стройки он попал в скандал из-за того, что его строительство узаконили уже постфактум , указом президента. Еще это то заведение, на закрытое открытие которого месяц назад лично приезжал Александр Лукашенко. Взгляните, каким получилось новое место.





Что готовят в новом ресторане и сколько это стоит

Уже несколько дней ресторан работает в так называемом тестовом режиме. Официально его запустят в субботу, 11 января. PR-директор «Лебяжьего» Виктория Мороз рассказывает, что работа над интерьером и меню шла очень быстро. Потребовалось около месяца, даже чуть меньше. Все из-за того, что как таковой ресторан изначально открывать не планировали, хотели открыть зал для банкетов — свадеб и корпоративов.

— Но потом поняли, что в округе мест для банкетов достаточно: Astoria Riverside, Robinson Club, в гостинице Marriott есть площадка под мероприятия. А вот мест в районе, куда могут сходить жители, не так много. Да, есть Bloom eatery, Brioche Bistro, но они всех не уместят.









В «Лебяжьем» 96 посадочных мест, ближе к весне откроется застекленная летняя терраса. Шеф-поваром здесь работает московский специалист Виктор Титов, он же ставил кухню в Fabriq , что шумно открылся месяц назад на Немиге. Виктория комментирует:

— Я работаю с очень многими шефами из Москвы. Виктор — шеф-повар очень высокого уровня, в Минске, могу сказать уверенно, шефа такого уровня просто нет.









В новом заведении меню разработано в стиле comfort food. Это значит, что каждое из блюд можно есть хоть каждый день, это понятная еда. Недавно в столице уже открывался ресторан с таким направлением — упомянутый Bloom eatery , но Виктория говорит, что у коллег все-таки получилось смешение стилей, а не полноценная «комфортная еда».

— Потому что тартар из тунца в азиатском соусе или ризотто с копченым палтусом и гранатом не может быть «комфорт-фудом» для белорусов, хотя мне и нравится их кухня. У нас история такая: мы попытались «поиграть» в ностальгию и собрать те блюда, которые нам понятны и знакомы. Где-то это старорусская кухня или блюда времен СССР. У нас есть настоящая русская печь, и мы, например, в чугуне готовим в ней суточные щи (квашеная капуста с белыми грибами сутки томятся при низкой температуре на углях). Для человека, которому 50 или 60 лет, эти щи — портал в детство, в те времена, когда именно так и готовили.





Некоторые позиции из меню:

тартар фермерский с соленьями — 20 рублей;

морской еж — 13 рублей;

оливье с осьминогом или говядиной — 19 рублей;

селедка под шубой с копченым желтком — 12 рублей;

суточные щи с боровиками и подосиновиками — 10 рублей;

борщ с уткой и копченой сметаной — 15 рублей;

драники со сметаной и щучьей икрой — 23 рубля;

вареники с картофелем и грибами — 12 рублей;

жареная корюшка с пюре — 17 рублей;

мачанка с ребрами и колбасками из индейки — 27 рублей;

фаланги краба (на углях) — 45 рублей;

орешки с вареной сгущенкой по ГОСТу — 8 рублей.









Цены здесь называют не очень высокими. А насчет драников, которые стоят 23 рубля, говорят, что таких не попробуешь нигде в Минске.

— Шеф-повар был впечатлен качеством картошки на Комаровке. В целом у нас в меню много позиций из картофеля, в том числе его фирменные драники, которые Виктор подает с соусом из щучьей икры. Поверьте, вы их попробуете и почувствуете руку профессионала.





Сейчас в меню около 45 позиций, но каждые 2 недели оно будет пополняться, в итоге блюд будет 65. Виктория говорит, что ресторан позиционируется не только как место с понятной едой, но и как семейный ресторан. Тут будут устраивать показы кино, на которые можно будет отдельно покупать билеты. Летом по выходным планируют устраивать бранчи с барбекю. А еще откроют гастролавку, где будут продавать фирменную продукцию: вяленое мясо, домашние пельмени, закатки, джемы. Также в планах открыть кулинарную школу на базе ресторана.

Планировался ли приезд президента и бойкотируют ли ресторан

Повышенное внимание к строительству ресторана на территории заказника «Лебяжий» общественность проявляла давно. Как мы уже писали , стройку узаконили указом президента постфактум, и очень многим это не понравилось. После тестового запуска заведения (это было два дня назад) волна негодования в соцсетях хлынула вновь, но лично с транспарантами к ресторану никто не приходил, говорит Виктория Мороз. Она уверяет, что все недовольства остаются в соцсетях и в СМИ.

— Я понимаю, что была волна негатива в момент строительства, но люди, которые сейчас работают в ресторане — я или шеф-повар, — вообще не имеют отношения к стройке и к тем событиям, которые были здесь на протяжении нескольких лет. Мы пришли сюда по факту. Ресторан стоит, уже ничего не сделаешь.









Конечно, говорит Виктория, можно продолжать его бойкотировать, а можно приехать и убедиться, что птицы прекрасно себя чувствуют, территория облагорожена, вся камышовая часть на месте, водоем очищен от тины.

— Поверьте, многим птицам раньше здесь было некомфортно гнездиться из-за количества грязи, потому что это не природный, а искусственный водоем, за которым нужно ухаживать. Все было в заброшенном состоянии 20 лет, никто не знал, что здесь есть какое-то озеро с птицами, потому что к нему даже подойти было невозможно. Сейчас все почистили и привели в порядок.









Виктория добавляет, что хоть со стройкой и было много скандалов и ресторан действительно построили по указу президента, открыли его все же для всех горожан.

— Мы не рассчитываем на большую лояльность со стороны жителей города. Мы рассчитываем на любопытство, чтобы человек приехал и, попробовав еду, решил, будет он сюда ходить или не будет. Когда приезжал Александр Григорьевич (а его приезд был спонтанным, его никто не ждал), он сказал, что у нас получилось место, в котором людям будет приятно и комфортно отдыхать. Я бы понимала негодование, если бы это был закрытый объект, в котором будут отдыхать президент и члены правительства. Но президент здесь больше, возможно, никогда не появится, у него есть резиденция с банкетным залом и личными шеф-поварами. Повторюсь, это ресторан для города и его жителей.

Ресторан «Лебяжий» работает на Ратомской, 2 ежедневно с 12.00 до 23.00.

Читайте также

Популярный фудблогер составил список лучших заведений 2019. И там нет ни одного бара с Зыбицкой!

Собрали в одном месте все заведения, что открылись в Минске в декабре. Изучайте

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на стендап App Store Google Play